Alanya’nın gece hayatında kaliteli organizasyonlarıyla dikkat çeken Veranda Restaurant, yine müzik ve eğlence dolu bir programa ev sahipliği yaptı. Kentin ışıklarını kuşbakışı izleme imkânı sunan mekânda sahne alan Ömer Dikmen, Türk Sanat Müziği’nin hafızalara kazınan eserlerini güçlü yorumu ve etkileyici sahne performansıyla seslendirdi.

Programın ilk dakikalarından itibaren yoğun ilgi gören gecede, misafirler hem sevilen şarkılara eşlik etti hem de Veranda Restaurant’ın Alanya’ya hâkim büyüleyici manzarasının tadını çıkardı. Duygusal eserlerden hareketli parçalara uzanan repertuvar, gece boyunca konuklara keyifli anlar yaşattı.

Geceye renk katan unsurlardan biri de gerçekleştirilen oryantal gösteri oldu. Sahne performanslarıyla eğlencenin temposu yükselirken, misafirler müzik ve dans eşliğinde unutulmaz saatler geçirdi. Samimi atmosferi ve özenle hazırlanan programıyla Veranda Restaurant, bir kez daha misafirlerinden tam not aldı.

Alanya’da canlı müzik denildiğinde akla gelen seçkin mekânlardan biri olan Veranda Restaurant, düzenlediği özel gecelerle hem kent sakinlerini hem de ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor. Lezzetli menüsü, profesyonel hizmet anlayışı ve eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken mekân, sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

İşletmeci Sonay Akgül, gecenin ardından yaptığı açıklamada, Alanya’da kaliteli bir akşam geçirmek isteyen herkesi Veranda Restaurant’a davet ederek, “Canlı müzik, lezzet ve eşsiz manzarayı bir arada yaşamak isteyen bütün Alanyalıları mekanımıza bekliyoruz” dedi.Cemali AYDINOĞLU

Ömer Dikmen’in sahne performansı ve Veranda Restaurant’ın özel atmosferiyle birleşen gece, katılanlara müzikle dolu unutulmaz bir deneyim sundu.