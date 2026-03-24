Alanyaspor’un unutulmaz isimlerinden Vagner Love, 41 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu. Uzun yıllar Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar birçok ligde forma giyen deneyimli golcü, kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

ALANYA’DA İZ BIRAKAN PERFORMANS

Bir dönem Alanyaspor formasıyla Süper Lig’de dikkat çeken Vagner Love, attığı goller ve sahadaki enerjisiyle taraftarın hafızasında yer etmişti. Özellikle hücum hattındaki etkili performansıyla kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Alanya’daki performansının ardından Beşiktaş’a transfer olan Brezilyalı oyuncu, Türkiye kariyerinde önemli anlara imza attı.

BEŞİKTAŞ VE AVRUPA KARİYERİ

Beşiktaş formasıyla da Süper Lig’de mücadele eden Love, kariyerinde sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. CSKA Moskova başta olmak üzere Avrupa’nın farklı liglerinde oynayan tecrübeli forvet, birçok şampiyonluk ve bireysel başarı elde etti.

Rusya’da geçirdiği dönem… hani en parlak zamanıydı aslında. Gol krallıkları, Avrupa sahnesi, Şampiyonlar Ligi geceleri.

41 YAŞINDA NOKTAYI KOYDU

Futbol dünyasında uzun yıllar sahada kalan Vagner Love, 41 yaşında aktif kariyerini sonlandırma kararı aldı. Kariyeri boyunca farklı kıtalarda forma giyen golcü, profesyonel futbol hayatını geride bıraktı.

Birçok Alanyaspor taraftarı için hâlâ akıllarda o sarı-turuncu formayla attığı goller var… özellikle kritik maçlarda sahneye çıkışı.