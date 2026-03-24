Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası Alanya dahil birçok şehirde fiziki altına talep patladı. Kuyumcularda gram altın bulunamaz hale gelirken, İslam Memiş yatırımcıları sahte altın ve yüksek işçilik konusunda uyardı.

PİYASADA ALTIN BULMAK ZORLAŞTI

Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi fırsat bilen yatırımcılar, yeniden fiziki altına yöneldi. Bu yönelim kısa sürede piyasada ciddi bir talep yoğunluğu oluşturdu. Özellikle paketli gram altın tarafında arz sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Alanya’da da bazı kuyumcularda gram altın bulmanın zorlaştığı konuşuluyor. Tezgâh var ama ürün yok gibi…

Rafinerilerin talebi karşılamakta zorlandığı, üretim tarafında baskının arttığı ifade ediliyor. Bu durum doğrudan fiyatlara ve özellikle işçilik maliyetlerine yansımış durumda.

İŞÇİLİK MALİYETİ UÇTU

Piyasada dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de işçilik ücretlerindeki sert yükseliş oldu. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.800 dolar seviyelerinde olan işçilik bedellerinin kısa sürede 9.000 dolara kadar çıktığı belirtiliyor.

Bu artış, yatırımcı için görünmeyen ama ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Yani altın ucuzladı diye giren birçok kişi aslında daha pahalıya alım yapabiliyor.

İşte tam burada çoğu kişi fark etmiyor…

İSLAM MEMİŞ: DALGALANMA NORMALLEŞECEK

Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan sert hareketlere dikkat çekti. Memiş, 2026 yılı için “manipülasyon yılı” ifadesini kullanarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gün içinde 300-400 dolarlık dalgalanmalar artık normal hale gelecek. Altın ve gümüş spekülasyon aracı olarak kullanılacak.”

Memiş’e göre ons altın kısa vadede 4200 – 4600 dolar aralığında dalgalanabilir. 4600 dolar üzeri kırılımda ise ilk hedef 5.000 dolar seviyesi olabilir.

GRAM ALTINDA SERT HAREKETLER

Ons altındaki dalgalanma, iç piyasada gram altını da etkiledi. Gram altın kısa süreliğine 6.400 TL seviyelerine kadar geriledi, ardından yeniden yükselişe geçti.

Bu iniş çıkışlar özellikle küçük yatırımcıyı kararsız bırakıyor. Sabah başka, akşam başka fiyat…

SAHTE ALTIN VE “TUZAK” UYARISI

Artan talep ve piyasadaki ürün sıkıntısı, beraberinde sahte altın riskini de gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle merdiven altı satışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Bir de işçilik tuzağı var. Gram altın bulamayan bazı yatırımcılar yüksek işçilikli ürünlere yöneliyor. Ama satarken o işçilik geri gelmiyor.

YATIRIMCIYA B PLANI ÖNERİLDİ

İslam Memiş, yatırımcılara alternatif yollar da önerdi:

• Banka üzerinden altın alımı kısa vadede daha avantajlı olabilir

• Paketli gram altın yerine çeyrek, yarım ve tam altın tercih edilebilir

• Darphane sertifikası (S1) alternatif yatırım aracı olarak öne çıkıyor

Bu seçenekler, özellikle fiziki altına ulaşamayan yatırımcılar için geçici çözüm olarak görülüyor.

PİYASADA DENGESİZLİK ARTIYOR

Altın piyasasında yaşanan bu gelişmeler, hem fiyatlarda hem de ürün erişiminde ciddi bir dengesizlik oluşturdu. Talep arttıkça ürün azalıyor, ürün azaldıkça maliyet yükseliyor.

Ve herkes aynı soruyu soruyor: şimdi alınır mı… yoksa beklenir mi