Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, FIFA ve UEFA temsilcileri ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda federasyonun mali raporları ve yeni dönem bütçesi delegelerin onayına sunuldu.

ALANYASPOR’U ÜST DÜZEY HEYET TEMSİL ETTİ

Başkentte yapılan genel kurul toplantısında Corendon Alanyaspor’u; Asbaşkanlar Enver Vural ve Ramazan Caner, Başkan Vekili Bilal Gömeç, Başkan Yardımcıları Mehmet Uslu ile Muhammet Çetin ve Genel Sekreter Mevlüt Görücü temsil etti.

Turuncu-yeşilli yöneticiler, toplantı kapsamında federasyon yetkilileri ve diğer kulüp temsilcileriyle bir araya gelerek Türk futbolunun gündemindeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MALİ TABLOLAR VE YENİ DÖNEM BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Genel kurulun en önemli gündem maddeleri arasında TFF’nin faaliyet raporları, mali tabloları ve 2026-2027 dönemine ilişkin bütçe planlaması yer aldı. Toplantıda ayrıca kulüplerin ekonomik sürdürülebilirliği, altyapı yatırımları, mali disiplin uygulamaları ve Türk futbolunun geleceğine yönelik projeler değerlendirildi. TFF yönetimi ve denetleme kurulunun faaliyetleri de delegelerin onayına sunuldu.

ALANYASPOR SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Süper Lig’in deneyimli kulüplerinden Corendon Alanyaspor’un genel kurula geniş bir yönetici kadrosuyla katılması, kulübün Türk futbolunda alınan kararları yakından takip ettiğini gösterdi. Ankara’daki temasların, hem federasyon nezdindeki ilişkilerin güçlendirilmesi hem de kulüplerin ortak gündemlerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Toplantının ardından TFF’nin yeni dönem bütçesi kabul edilirken, federasyonun gelecek döneme ilişkin mali ve idari planlamaları da delegelerle paylaşıldı.

Kaynak: Corendon Alanyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Ajansı