TURUNCU-yeşilli ekip, çalışmalarını teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyetin Trabzonspor karşılaşmasına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdığı öğrenildi. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Alanyaspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Özellikle iç saha avantajını kullanmak isteyen turuncu-yeşilliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet planları yapıyor. Heyecanla beklenen karşılaşma, 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Oba Stadyumu'nda oynanacak. Cemali AYDINOĞLU

