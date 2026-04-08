Açılışa Kaymakam Hasan Uğuz, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Fazıl Balcı, Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Faruk Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Öksüz, AK Parti İlçe Başkanı Ramis Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Fahri Oğuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Çomruk, kamu kurum görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Açılışta konuşan Kaymakam Hasan Uğuz, "İlçemiz yaklaşık 17 bin hektar alanda yapılan tarımsal üretimle tarımın büyük bir geçim kaynağı olduğu yine aynı şekilde istihdamın büyük bir kısmının tarım sektöründen karşılandığı çok önemli bir üretim merkezi. İlçemizde yaklaşık 210 bin ton sebze yetiştirilmekte. Sahip olduğu iklim özellikleri sayesinde başta muz, avokado ve mango olmak üzere çok çeşitli meyvenin de yetiştiği ülke çapında stratejik bir üretim merkezi. İlçemiz için tarımın önemli olduğu hepimizin malumu. Bu tarz organizasyonlar üreticilerimizin ürünlerini sergilemeleri, yeni teknolojilerle tanışmaları ve sektör paydaşlarıyla iş birliği geliştirmeleri açısından çok önemli. Günümüzde de tarım yeni teolojilerle imitasyonla çok önemli çok stratejik bir sektör haline geldi. Üreticilerimizin de bu gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Biz de onların güncel gelişmeleri yakalamaları için daha verimli, daha katma değeri yüksek bir tarım altyapısı oluşturmak adına devlet olarak şimdiye kadar destek verdiğimizi bundan sonra da her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Gazipaşa denince, akla sadece bir ilçe gelmez. Gazipaşa denince akla üretim gelir, emek gelir, alın teri gelir. Turfanda sebzecilik gelir, son yıllarda adımızı dünyaya duyuran tropikal meyvelerimiz gelir. Ama en önemlisi; bu toprağı sabırla, sevgiyle ve emekle işleyen insanımız gelir. Çünkü Gazipaşa halkı çalışkandır, üretkendir. Bizler, güneş doğmadan serasına giren, gün batana kadar alın teri döken ve bu emeği dünyanın dört bir yanına ulaştıran büyük bir aileyiz. İçinde bulunduğumuz bu bereketli nisan ayı ise doğanın uyanışını, yeni hasat sezonunun heyecanını bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Sizlerin gayreti soframıza bereket, ülkemizin yarınlarına ise her zaman umut oluyor. Bu vesileyle üretim zincirinin her aşamasında özveriyle çalışan tüm çiftçilerimizin emeğini yürekten kutluyorum. Tarım sadece toprağı ekmek değildir. Tarım bilgiyi, teknolojiyi ve yeniliği toprakla buluşturma sanatıdır. Bu yıl 15'incisini düzenlediğimiz fuarımızda da üreticilerimizi modern tarım teknolojileriyle ve yeni üretim modelleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de fuarın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezip bilgiler aldı. Fuar 11 Nisan'a kadar açık kalacak.

Kaynak: DHA