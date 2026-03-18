TURUNCU-yeşilli ekipte tedavi süreci ve bireysel antrenman programını Portekiz'de sürdüren António Simão Muanza (Maestro) ile sol dizinde ödem tespit edilen Meschack Elia, Kocaelispor karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüp sağlık heyeti tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda her iki oyuncunun da riske edilmediği öğrenildi. Özellikle orta sahada takımın önemli isimlerinden biri olan Maestro'nun rehabilitasyon sürecinin titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, Meschack Elia'nın ise dizindeki ödem nedeniyle tedavisine hemen başlandığı ifade edildi.

Sağlık ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve sahalara dönüş sürecinin yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağı bildirildi. Alanyaspor cephesinde teknik heyetin, iki önemli oyuncunun yokluğunda alternatif planlar üzerinde durduğu ve Kocaelispor maçına en hazır kadroyla çıkmayı hedeflediği öğrenildi.

Taraftarlar ise sakat oyuncuların bir an önce takıma dönmesini bekliyor. Cemali AYDINOĞLU