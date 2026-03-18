Alanya ve Gazipaşa’da taksi ücretleri 23 Mart 2026 itibarıyla değişiyor. Yeni tarifeyle açılış 60 TL, kilometre ücreti 70 TL, indi-bindi ise 250 TL olacak.

Alanya’da taksi tarifesi zammı için beklenen tarih netleşti. Antalya’daki dış ilçeler için belirlenen yeni düzenleme kapsamında Alanya ve Gazipaşa’da taksimetre tarifesi 23 Mart 2026 Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Yeni uygulamayla birlikte özellikle kısa mesafe yolculuklarda ödenecek tutar daha görünür hale gelirken, günlük şehir içi ulaşım maliyeti de yeniden gündeme geldi.

YENİ TAKSİ TARİFESİ NASIL OLACAK?

Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 60 TL olarak uygulanacak. Kilometre başına ücret 70 TL olacak. Kısa mesafe kullananların en çok dikkat ettiği indi-bindi ücreti ise 250 TL’ye yükselecek. Bekleme ücretinde de yeni hesap devreye giriyor; buna göre saatlik bekleme 240 TL, dakikalık karşılığı ise 4 TL olacak.

Bu tabloya göre yeni Alanya taksi tarifesi 2026 aramalarında en çok dikkat çeken kalem, kısa mesafede taksimetrenin daha hızlı yükselmesi olacak. Özellikle çarşı içi, hastane çevresi, otogar hattı ya da mahalleler arası kısa kullanım yapan vatandaşlar, birkaç dakikalık yolculukta dahi yeni indi-bindi tarifesiyle karşılaşacak.

ALANYA VE GAZİPAŞA ESNAFI İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Tarife değişikliği yalnızca fiyat artışıyla sınırlı değil. Taksimetre ayar işlemleri için araç sahiplerinden ruhsat ve metrolojik belgelerini yanlarında bulundurmaları istendi. Ayrıca ayar işlemi için 2 bin 500 TL ücretin nakit olarak tahsil edileceği bilgisi paylaşıldı. Geçişin, bayramın üçüncü gününü dördüncü güne bağlayan gece yarısından sonra başlaması planlanıyor.

Bir yandan taksici esnafı artan maliyetler nedeniyle düzenlemeyi gerekli görüyor, bir yandan da vatandaş tarafında “kısa mesafe artık daha da pahalı olacak” yorumu öne çıkıyor. Alanya gibi hem yerleşik nüfusun hem turist hareketliliğinin yoğun olduğu bir ilçede bu artış, gündelik ulaşım tercihlerine doğrudan yansıyabilir. Özellikle yaz sezonu yaklaşırken, Alanya’da taksi ücretleri ne kadar oldu sorusu daha çok konuşulacak gibi duruyor.

Bazen mesele sadece birkaç kilometrelik yol oluyor. Ama o birkaç kilometre, çarşıdan eve dönüşte, hastane çıkışında ya da gece geç saatte toplu taşıma bulamayan biri için doğrudan cebe dokunuyor. Bu da zam haberini, kuru bir tarife değişikliğinin ötesine taşıyor.

DIŞ İLÇELERDE AYRI TARİFE UYGULANIYOR

Antalya’daki yeni düzenlemede merkez ilçeler ile dış ilçeler arasında farklı tarife modeli uygulanıyor. Buna göre Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu’da daha düşük taksi tarifesi belirlenirken; Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik, Kemer, Kaş ve diğer dış ilçelerde açılış 60 TL, kilometre 70 TL ve kısa mesafe 250 TL olarak şekillendi.

Yani Alanya’daki artış, ilçe bazlı münferit bir karar değil; Antalya genelindeki yeni ulaşım tarifesi planlamasının bir parçası. Ve evet, özellikle kısa mesafede... cebin hesabı yeniden yapılacak.