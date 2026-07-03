ALANYA'DA tropikal meyve üretiminde kalite, sürdürülebilirlik ve uluslararası standartlara uyum adına önemli bir adım atıldı. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği tarafından, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen Alanya Tropikallerinin Yeşil ve Dijital Dönüşümü projesi kapsamında Global G.A.P. ve İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, eğitim ve belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan 25 üreticiye sertifikaları takdim edildi.

‘HEDEF AVRUPA PAZARI’

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Alanya'da 40'a yakın tropikal meyvenin üretildiğini belirterek asıl önemli konunun bu ürünlerin uluslararası pazarlarda tanıtımı ve pazarlanması olduğunu söyledi. Hüddoğlu, "Ürün üretmek tek başına yeterli değil. Bu ürünleri Avrupa ve Rusya gibi pazarlara ulaştırmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Bu pazarlardaki alıcıların bizden ilk talebi ise İyi Tarım Uygulamaları ve Global G.A.P. sertifikası oluyor" dedi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 25 üreticiye yönelik Global G.A.P. sertifikasyon programı uygulandığını ifade eden Hüddoğlu, üç ay süren eğitim ve denetimlerin ardından 25 üreticinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi. Bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu vurgulayan Hüddoğlu, "Bu sistemi büyüterek tüm üreticilerimizi bilinçli üretim konusunda eğiteceğiz. Uluslararası standartlarda inşa edilen toptancı halimiz tamamlandı ve kısa süre içinde açılmasını bekliyoruz. Hal faaliyete geçtiğinde tüccarlarımız uluslararası pazarlara daha rahat ürün gönderebilecek. Avrupa'ya ihracat yapabilmek için Global G.A.P. sertifikası büyük önem taşıyor. Avrupalı alıcıların en önemli sorusu ise 'Bu ürünü ne kadar süreyle ve hangi miktarda tedarik edebilirsiniz?' oluyor. Biz de üreticilerimizin belgelerini tamamlayarak sürdürülebilir ve yeterli miktarda üretim yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Böylece ürünlerimizi Avrupa pazarına çok daha rahat gönderebileceğiz" diye konuştu. Desteklerinden dolayı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'ye teşekkür eden Hüddoğlu, "Bu çalışma Alanya tarımı için önemli bir başlangıç olacak. Avrupa standartlarında üretim yapan bir şehir haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

‘SERTİFİKALAR HERKESE HAYIRLI OLSUN’

Safe & Solid Belgelendirme Uzmanı Buse Bağdatlıoğlu ise sertifikasyon sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "25 üreticimizin değerlendirmelerini bizzat gerçekleştirdim. Bahçelerde incelemeler yaptık, ürünlerden numuneler aldık, kayıtları kontrol ettik. Toprak ve su analizleri gerçekleştirildi, verilen eğitimlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlendi. Sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sertifikaların üreticilerimize satış ve ihracat konusunda hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"HER ZAMAN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Odası'nın üreticilerin gelişimi için ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Göktepe, "Bu tür sertifikasyon programlarının yanı sıra üretici birliklerinin kurulmasını da destekliyoruz. Çünkü tarımın sorunlarını sahada görerek çözüm üretmek büyük önem taşıyor. Global G.A.P. ve İyi Tarım Uygulamaları sertifikalarının eğitimlerle birlikte hak eden üreticilere verilmesi son derece değerli. Bu belgeler sadece ihracat pazarlarını güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda üretim maliyetlerinin düşmesine de katkı sağlayacak" diye konuştu. Alanya'da yaklaşık 27 bin üretici bulunduğunu hatırlatan Göktepe, "Üretimin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Hem iç pazarda hem de ihracatta ürünlerimizin değer kazanması için bu sertifikalı üretici sayısının hızla artacağına inanıyorum. Alanya Ziraat Odası olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

‘ALANYA TARIMDA ÖNEMLİ BİR LOKOMOTİF’

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal ise Alanya'nın Türkiye tarımı açısından önemli bir üretim merkezi olduğunu belirterek, "Müdürlüğümüzde kayıtlı yaklaşık 5 bin üretici bulunuyor. Ziraat Odası kayıtlarıyla birlikte bu sayı 27 bine ulaşıyor. Antalya ve Türkiye tarımında önemli bir lokomotif konumundayız. Bu projenin özellikle kalıntısız üretim ve ihracat açısından büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. İnal, "İyi Tarım Uygulamaları sayesinde insan ve hayvan sağlığını gözeten, çevreye duyarlı üretim yaygınlaşacak. Bunun da daha kaliteli ve verimli üretim sağlayacağına inanıyorum. Bu projeye katkı sunan üreticilerimize, üretici birliklerimize, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Ziraat Odamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanya için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

BAKA'DAN ALANYA'YA ÖZEL YAPILANMA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, Alanya'nın sahip olduğu potansiyel nedeniyle ilçede irtibat ofisi kurduklarını belirterek, bunun kalkınma ajansları açısından örnek bir uygulama olduğunu söyledi. Güler, "Kalkınma ajanslarının normal yapılanmasında genel sekreterlik ve illerde yatırım destek ofisleri bulunuyor. Ancak Alanya'nın taşıdığı potansiyel nedeniyle burada ayrıca bir irtibat ofisi oluşturduk. Bu uygulama, kalkınma ajansları açısından çok fazla örneği bulunmayan, Alanya'ya özel bir çalışma oldu. Bunun anlamı çok açık; Alanya'da hayata geçirilecek çok sayıda proje ve yapılacak çok iş var. Ulaşım ve zaman kaybını azaltmak, kurumlarla daha yakın çalışmak ve daha fazla proje üretmek amacıyla burada sürekli bulunmayı tercih ettik. Bunun olumlu sonuçlarını da her dönemde görüyoruz" dedi. Yürüttükleri programlarda Alanya'ya öncelik verdiklerini ifade eden Güler, "Programlarımız kapsamında Alanya'dan projeler geliştirmeye ve uygulamaya özen gösteriyoruz. Tropikal Meyve Üreticileri Birliği kurulur kurulmaz da kısa sürede iki önemli projeyi hayata geçirdik" diye konuştu. Alanya'nın tropikal meyve üretimindeki avantajına da dikkat çeken Güler, "Tropikal meyve birçok bölgede yetiştiriliyor. Ancak Alanya'da üretilen meyveleri farklı kılan en önemli unsur, sahip olduğumuz iklim koşulları ve meyvelerin doğrudan güneş ışığı alması sayesinde kendine özgü bir lezzete sahip olmasıdır. Bu kalite farkını bir marka değerine dönüştürebildiğimiz ölçüde ürünlerimizin katma değerini artırabiliriz. Aksi halde hak ettiği ekonomik değeri elde etmemiz mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi