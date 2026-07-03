Alanyaspor forması altında tam 13 yıl geçiren deneyimli oyuncu Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu. Turuncu-yeşilli formaya veda eden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerine Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'de devam edecek.

Alanyaspor'un yakın tarihine damga vuran isimlerden biri olan Efecan Karaca, kulübün alt liglerden Süper Lig'e uzanan yükselişinin de yakın tanıklarından oldu. 13 yıl boyunca turuncu-yeşilli formayı terleten oyuncu, bu süre boyunca Alanyalı taraftarların gönlünde özel bir yer edindi.

36 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a resmen veda etmişti. Deneyimli ismin yeni adresi ise kısa sürede netleşti: Efecan Karaca, 1. Lig'de mücadele eden Sarıyer ile anlaşma sağladı ve kariyerine bu takımda devam etme kararı aldı.

Uzun yıllar Alanya'nın futbol heyecanının simge isimlerinden biri olan Efecan Karaca'nın ayrılığı, Alanyaspor camiasında bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor. Turuncu-yeşilli taraftarlar, kulübe 13 yıl hizmet eden deneyimli oyuncuya yeni takımı Sarıyer'de başarılar diledi.