Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Alanya Oba Stadyumu'nda kulübe ait 7 locanın satışa çıkarıldığı duyuruldu. Maraton tribününde yer alan locaların, futbol heyecanını konfor ve ayrıcalıkla buluşturacak şekilde hazırlandığı belirtildi.

Konforlu ve Ayrıcalıklı Maç Deneyimi

Her biri 8 kişilik kapasiteye sahip VIP localar, taraftarların maçları rahat ve özel bir ortamda takip edebilmesi için birçok ayrıcalıkla donatıldı.

Kulüp tarafından paylaşılan bilgilere göre localarda;

Özel giriş,

Kendine ait otopark,

İkram alanı,

Televizyon,

Mutfak,

Klima,

Konforlu oturma grupları,

Özel tuvalet

gibi birçok hizmet yer alıyor.

Bu imkanlarla birlikte taraftarlar, yoğun tribün kalabalığından uzak, misafirlerini ağırlayabilecekleri konforlu bir ortamda maç izleme fırsatı yakalayacak.

İş Dünyasına da Hitap Ediyor

Alanyaspor'un satışa sunduğu locaların yalnızca bireysel taraftarlara değil, iş dünyasına da hitap ettiği belirtiliyor. Özellikle şirketlerin müşterilerini ve iş ortaklarını ağırlayabileceği VIP locaların, kurumsal organizasyonlar için de önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Kulüp yönetimi, loca sahiplerinin hem futbol heyecanını yaşayacağını hem de profesyonel misafir ağırlama imkânına sahip olacağını vurguladı.

Hedef Güçlü Tribün Atmosferi

Yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanan Corendon Alanyaspor, saha içindeki başarıyı tribün desteğiyle pekiştirmeyi amaçlıyor. Kulüp, loca satışlarının başlamasıyla birlikte hem stadyumdaki doluluk oranını artırmayı hem de taraftarlara üst düzey bir maç deneyimi sunmayı hedefliyor.

Rezervasyonlar Başladı

Turuncu-yeşilli kulüp, VIP loca sahibi olmak isteyen taraftarların ve firmaların 0 532 761 99 87 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alabileceğini ve rezervasyon yaptırabileceğini duyurdu.

2026-2027 sezonunda Alanya Oba Stadyumu'nda futbol heyecanını ayrıcalıklı bir atmosferde yaşamak isteyen taraftarlar için loca satışlarının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.