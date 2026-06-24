16’ncı Grup’taki son maçına Milli Egemenlik Stadyumu’nda çıkan Alanyaspor, rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren üstün bir oyun sergiledi. Hücumdaki etkili performansıyla dikkat çeken Alanya temsilcisi, sahadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrılarak grup aşamasını kusursuz tamamladı.

Karşılaşmanın gol perdesini 7’nci dakikada Rukiye Kılıç açtı. Bu golün ardından baskısını artıran Alanyaspor’da Nisa Nur Akça, 14 ve 15’inci dakikalarda attığı gollerle farkı kısa sürede üçe çıkardı. İlk yarıda rakibine oyun kurma şansı tanımayan turuncu-yeşilliler, 20’nci dakikada İlayda Kiremitçioğlu’nun golüyle skoru 4-0’a getirdi. İlk yarının son bölümlerinde sahneye çıkan Havva Nur Şanlıtürk ise 33’üncü dakikada kaydettiği golle takımını soyunma odasına 5-0’lık üstünlükle gönderdi.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Havva Nur Şanlıtürk 55’inci dakikada kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydederken, maçın skorunu belirleyen isim ise 77’nci dakikada Aleyna Ersoy oldu. Böylece Alanya temsilcisi mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak 18 puan topladı. Rakiplerine karşı hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinli oyunuyla öne çıkan ekip, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Elde edilen sonuç, takımın sezon başından bu yana sürdürdüğü istikrarlı performansın da bir göstergesi oldu. Teknik heyetin planlı çalışmaları ve futbolcuların sahadaki özverili mücadelesi, Alanyaspor’u ligde önemli bir konuma taşıdı.

Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi ise 12’nci Grup’u lider tamamlayan Kütahya temsilcisi Akıncılarspor oldu. Büyük heyecana sahne olması beklenen çeyrek final karşılaşması 4 Temmuz tarihinde oynanacak.

Turuncu-yeşilli ekipte hedef yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak. Teknik heyet ve futbolcular, Akıncılarspor karşılaşmasının hazırlıklarına kısa süre içinde başlayacak. Alanyaspor camiası ve taraftarlar da sezon boyunca başarılı sonuçlara imza atan kadın futbol takımının çeyrek finalde de aynı performansı sürdürmesini bekliyor.

Namağlup lider olarak çeyrek finale yükselen Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, hem Alanya’yı hem de kadın futbolunu başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Takım, şimdi gözünü 4 Temmuz’da oynanacak kritik mücadeleye çevirmiş durumda.(Mehmet TUNÇ)