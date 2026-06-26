ALANYASPOR, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, hücum hattını güçlendirmek adına dikkat çeken bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-yeşilli ekibin, Tunus Ligi ekiplerinden CS Sfaxien forması giyen genç golcü Omar Ben Ali ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kulübüyle de el sıkışıldığı belirtilen transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre Alanyaspor yönetimi, hem oyuncu hem de kulübüyle yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Transferin tamamlanmasının ardından genç futbolcunun sağlık kontrollerinden geçirilerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İlk yurt dışı deneyimini Alanya'da yaşayacak

Henüz 21 yaşında olan Omar Ben Ali, kariyerinin tamamını ülkesi Tunus'ta geçirdi. Genç futbolcu, transferin resmiyet kazanması halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek. Alanyaspor'un son yıllarda genç ve gelişime açık yabancı oyunculara yaptığı yatırımlar doğrultusunda gerçekleştirilen transferin, kulübün gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Geçen sezon 11 gol kaydetti

2025-2026 sezonunda CS Sfaxien formasıyla tüm kulvarlarda 27 resmi maça çıkan Omar Ben Ali, toplam 2 bin 235 dakika sahada kaldı. Genç santrfor bu süreçte 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.

Özellikle ceza sahası içerisindeki bitiriciliği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Ben Ali'nin, Süper Lig'in fiziksel oyun yapısına uyum sağlayabilecek özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor.

1.97'lik golcü dikkat çekiyor

Tam 1.97 metre boyundaki Tunuslu futbolcu, hava toplarındaki üstünlüğü ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor. Rakip savunmalar üzerinde baskı kurabilen genç golcünün, duran toplarda da önemli bir hücum silahı olması bekleniyor.

Alanyaspor'un transfer politikasına uygun yaşta olması nedeniyle "genç yabancı" kriterini de fazlasıyla karşılayan Omar Ben Ali'nin, göstereceği performansla hem takıma katkı sağlaması hem de ilerleyen yıllarda kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırması hedefleniyor.

Transferin mali detayları ise kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak. Turuncu-yeşilli taraftarlar da büyük beklenti oluşturan genç golcünün Alanyaspor formasıyla sergileyeceği performansı merakla bekliyor.