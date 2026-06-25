Corendon Alanyaspor U13 Takımı, altyapı liginde oynadığı karşılaşmada Antalya Özer Gençlik ve Spor'u farklı mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Turuncu-yeşilli gençler, rakibini 11-0'lık skorla geçerek sahadan üç puanla ayrıldı

MAÇA hızlı başlayan Alanyaspor, henüz 1'inci dakikada Burak Perktaş'ın golüyle öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekipte Burak Perktaş 13'üncü dakikada bir kez daha fileleri havalandırırken, 15'inci dakikada Berat Dökme ve 17'nci dakikada Berke Aydoğan'ın golleriyle fark açıldı. İlk yarıda bir gol daha kaydeden Berke Aydoğan, takımının üstünlüğünü pekiştirdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Corendon Alanyaspor U13 Takımı'nda Timur Çengel 35'inci dakikada, Ali Hamza Paşaoğlu ise 44'üncü dakikada gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın yıldızlarından Furkan Enes Sert ise 45, 50, 62 ve 63'üncü dakikalarda attığı dört golle galibiyette önemli rol oynadı. Genç futbolcuların ortaya koyduğu etkili performans teknik heyet ve taraftarları memnun ederken, Corendon Alanyaspor U13 Takımı aldığı farklı galibiyetle altyapıdaki başarılı çalışmaların meyvelerini vermeye devam etti. (Mehmet TUNÇ)