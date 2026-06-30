Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mevcut kombine sahipleri için yenileme dönemi 1 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak. Genel satış ise 11 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de taraftarlarla buluşacak.

Yenileme sürecinde boşta bulunan koltuklar da satışa sunulacak. Kombine biletler, e-bilet kullanım süresi 1 Haziran 2027 ve sonrası olan Alanyaspor Passo Taraftar Kart sahiplerine passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Alanyaspor Passo Ofisi üzerinden satılacak.

Derbi maçlarında bilet transferi olmayacak

2026-2027 Süper Lig sezonunda geçerli olacak kombinelerde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmaları için bilet transferi yapılamayacak.

Kulüp ayrıca taraftar gruplarının sadece Kuzey Kale Arkası C-D-E-F-G bloklarında, diğer tribünlerden bağımsız girişe sahip özel bölümde yer alacağını açıkladı. Bu alan dışında kalan tribünlerde taraftar gruplarına yer verilmeyecek.

Öte yandan Güney ve Kuzey VIP tribünleri için kombine satın almak isteyen taraftarların, mesai saatleri içerisinde kulübün e-bilet sorumlusu Engin Akpınar ile iletişime geçmesi gerektiği belirtildi.

2026-2027 Alanyaspor kombine fiyatları

Güney VIP: 50.000 TL

50.000 TL Kuzey VIP: 40.000 TL

40.000 TL Maraton E Blok: 15.000 TL

15.000 TL Maraton D-F Blok: 11.000 TL

11.000 TL Maraton A-B-C-G-H-I Blok: 9.000 TL

9.000 TL Güney Kale Arkası (Tüm bloklar): 4.000 TL

4.000 TL Kuzey Kale Arkası: 3.500 TL

Yeni sezonda Alanyaspor'u tribünden desteklemek isteyen taraftarlar, belirtilen tarihlerden itibaren kombine kartlarını yenileyebilecek veya genel satış döneminde satın alabilecek.