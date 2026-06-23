TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen limitler kapsamında Galatasaray, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile Süper Lig’in en yüksek harcama limitine sahip kulübü oldu. Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe, 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL ile Beşiktaş takip etti.

Antalya temsilcisi Corendon Alanyaspor ise 571 milyon 608 bin 883 TL ile Süper Lig’de en düşük harcama limitine sahip takım olarak açıklandı.

Harcama limitleri, kulüplerin transfer, maaş ve futbol operasyonlarına yönelik harcamalarında mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla uygulanıyor. TFF’nin Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında belirlenen rakamlar, kulüplerin mali yapıları, gelirleri ve finansal yükümlülükleri dikkate alınarak hesaplanıyor.

Alanyaspor’un limitinin ligin büyük kulüplerinin oldukça gerisinde kalması, turuncu-yeşilli ekibin yeni sezonda transfer çalışmalarında daha kontrollü hareket etmek zorunda kalacağını gösteriyor. Kulüpler, belirlenen limitlerin artırılması için TFF’ye gerekli şartları sağlamaları halinde başvuruda bulunabiliyor.