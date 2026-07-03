​ AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın liderliğinde hem parti içi organizasyonlarını hem de saha çalışmalarını bu hafta da aralıksız sürdürdü. Teşkilat mensupları, hafta sonu mesaisinde Topal ve Yıldız ailelerinin evlatları Rabia ile Sarper çiftinin düğün merasimine katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Ardından İmam Hatipliler Buluşması Kahvaltı Programı’na katılım sağlayan AK Parti kadroları, her platformda vatandaşın yanında oldukları mesajını net bir şekilde verdi.

​HEM MUTLU GÜNLERDE HEM ACI GÜNLERDE VATANDAŞLA İÇ İÇE

​Sosyal programlara ağırlık veren partililer, Gözüküçüklü Mahallesi önceki dönem muhtarı Kerim Özdemir’in annesi adına düzenlenen mevlit yemeği programına katılarak aileye taziyelerini iletti. Teşkilat üyeleri ayrıca, Şimşek ve Yenialp ailelerinin evlatları Selime ve Gürkan çiftinin düğün merasimine Belediye Meclis Üyesi Alaaddin Işık ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılarak çiftin mutlu günlerine şahitlik etti.

​BAŞKAN TAVLI HAFTA SONUNU ESNAFA AYIRDI

​İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, hafta sonu programının büyük bir kısmını esnaf ziyaretlerine ayırdı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çarşı pazar gezerek esnafın nabzını tutan Başkan Tavlı, Bankacılar Caddesi’ndeki turizm esnafıyla bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen bu ziyaretlerde esnafın sorun ve talepleri birinci ağızdan dinlendi.

​KURUMSAL ZİYARETLER VE TEŞKİLAT İÇİ TRAFİK HIZ KESMEDİ

​Haftalık Olağan Yürütme Kurulu toplantısını parti binasında gerçekleştirerek haftanın yol haritasını belirleyen AK Parti yönetimi, kurumsal ziyaretlere de önem verdi. Başkan Tavlı ve teşkilat mensupları, İdeal Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek özel gereksinimli öğrenciler, veliler ve eğitimcilerle buluştu. Ayrıca ALKÜ Yenilikçi Teknoloji Topluluğu Başkanı Mustafa Görgülü ve ekibini ilçe binasında ağırlayan Tavlı, gençlerin projelerini dinledikten sonra Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

​DİYALOG VE SOSYAL SOSYAL HAYATTA AKTİF BİR HAFTA

​İş insanı Muhammet Çetin tarafından düzenlenen aşure programına katılarak birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Tavlı ve yönetimi, Cumhur İttifakı ortağı Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Mehmet Öz’ü de makamında ziyaret etti. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında İlçe Başkan Vekili Kemal Yüzbaşıoğlu ve teşkilat üyeleriyle protokolde yer alan Ak Parti kadroları, Alanya 6. Noterliği görevine yeni atanan Bahtiyar Ay’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hafta boyunca "Nöbetçi Başkan" uygulamasını da başarıyla sürdüren Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı hem sahada hem de kurumlar arası diyalogda oldukça yoğun bir haftayı geride bırakmış oldu.

CHP

​Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Örgütü, Antalya İl Yönetimi'nin görevden alınmasına neden olan Mutlak Butlan kararının ardından hareketli günler geçirdi. İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetimi, bu karara karşı net tepkilerini ortaya koyarken, Genel Başkan Özgür Özel’e olan tam bağlılıklarını yüksek sesle ilan etti. Genel Başkan Özgür Özel'in TBMM'deki çalışma ofisinde, Antalya milletvekilleri, seçilmiş İl Başkanı Nail Kamacı ve 19 ilçe başkanıyla bir araya gelen Kandemir, Antalya'daki siyasi süreci ve yeni mücadele hattını masaya yatırdı. Örgüt iradesini yok sayan siyasi mühendislik girişimlerine boyun eğmeyeceklerini belirten Kandemir, meşruiyetlerini halktan aldıklarını vurguladı.

​ALANYA ÖRGÜTÜ HEM SAHADA HEM DE DESTEK ZİYARETLERİNDE DİMDİK AYAKTA

​Hafta sonu mesaisinde inanç ve kararlılık mesajlarını sahaya taşıyan CHP Alanya Örgütü, Elmalı Tekke Mahallesi'nde düzenlenen Abdal Musa Sultan'ı Anma Etkinliklerine katıldı. TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir, seçilmiş İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve ilçe başkanlarının da yer aldığı programda birlik pozu verildi. İlçe binasında da yoğun bir ziyaretçi trafiği yöneten Başkan Kandemir, partinin emektar isimlerinden Talat Demir’i ağırladı. Örgütte kopmaların yaşanmaması ve mücadele azminin korunması gerektiğinin konuşulduğu ziyarette, genel merkeze tam destek mesajı yinelendi.

​TOPLUMSAL VİCDAN VE RESMİ PROGRAMLARDA YALNIZ BIRAKMADILAR

​Siyasi çalışmaların yanı sıra toplumsal hafızayı da ön planda tutan CHP Alanya İlçe Örgütü, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Katliamının 33. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Düşünce özgürlüğünü ve laik Cumhuriyeti savunmaya devam edeceklerini belirten teşkilat, adalet mücadelesini büyüteceklerini ilan etti. Resmi programları da kaçırmayan İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına katılarak denizlerdeki egemenliğin gururuna ortak oldu. CHP Alanya, Ankara ve Antalya üçgenindeki yoğun trafikle dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

MHP

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Hasan Cantürk yönetiminde haftayı oldukça hareketli geçirdi. Antalya’daki teşkilat çalışmalarına destek veren Alanya yönetimi, dava arkadaşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Muratpaşa İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi ile Konyaaltı İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'ne katılım sağladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle göreve seçilen Muratpaşa İlçe Başkanı Mehmet Turgut Çelebioğlu ile Konyaaltı İlçe Başkanı Ufuk Soy ve yönetim kurullarını tebrik eden Cantürk, kongrelerin partiye ve Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

​MAVİ VATAN VURGUSUYLA EGEMENLİK GURURU

​Resmi programlarda da yerini alan MHP Alanya İlçe Teşkilatı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle İskele Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine katıldı. İlçe Başkanı Hasan Cantürk, yönetim kurulu üyeleri ve dava arkadaşlarıyla birlikte katıldığı programda, Kabotaj Kanunu ile Türk milletinin kendi sularındaki egemenlik hakkını ve bağımsızlığını selamladı. Mavi Vatan bilinciyle Türklüğün denizlerdeki hakimiyetine ve kararlılığına dikkat çeken teşkilat, bu anlamlı günde denizcilerin gururuna ortak oldu.

​BÜYÜK ALANYA KONGRESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın bu haftaki en önemli gündem maddesi ise yaklaşan büyük kongre oldu. 5 Temmuz Pazar günü Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ve Mustafa Türkdoğan ile girilecek Olağan Alanya İlçe Kongresi öncesinde son yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Bugüne kadar emek veren tüm yöneticilere teşekkür eden Başkan Cantürk, kongre hazırlıklarının eksiksiz tamamlandığını belirterek tüm dava arkadaşlarını ve Alanyalı hemşerilerini bu büyük buluşmaya davet etti.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğinde hem parti içi hem de saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teşkilat, 27 Haziran günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen ve yüz binlerin katılım sağladığı "Bayrak Açıyoruz" mitingiyle büyük bir moral buldu. Ankara'daki dev buluşmanın ardından yüksek bir motivasyon ve doping etkisiyle Alanya'ya dönen Başkan Hilmi Er ve yönetimi, yereldeki siyasi çalışmalarına aralıksız yön verdi.

​KÜLTÜR, SANAT VE STK TEMSİLCİLERİNE YAKIN MARKAJ

​Saha çalışmalarının yanı sıra ilçe binasında da yoğun bir ziyaretçi trafiği yöneten Başkan Hilmi Er, Alanya'nın kültürel ve sosyal hayatına yön veren isimleri ağırladı. Dizi ve sinema sanatçısı, yazar Zeki Demir’i konuk eden Er, sanatçının son çıkardığı “Nasreddin’in Fendi, Keloğlan’ı Yendi” adlı kitabını teslim alarak kendisine başarılar diledi. Ardından Kızılay Şubesi Alanya Kadın Kolları Başkanı, şair ve yazar Gülizar Altay’ı ağırlayan teşkilat, Altay'ın imzalı “Ruh Yorulunca” adlı eserini kabul ederek dernek ve yazarlık çalışmalarına olan desteklerini belirtti.

​YÜKSELEN ANKET GRAFİĞİ VE GÜVENLİ LİMAN VURGUSUYLA SAHADALAR

​Ankara mitingi sonrası yakalanan yüksek motivasyonun önümüzdeki günlerde Alanya sahasına güçlü bir şekilde yansıması bekleniyor. Son dönem anketlerinde yükselen bir ivme yakalayan partinin kısa sürede toparlanması, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki partililer tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Özellikle "Terörsüz Türkiye" başlığı altında yürütülen politikalara karşı sergilenen net duruş ve Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunmasına yönelik söylemler, sürece kuşkuyla yaklaşan seçmen kitlesi için İYİ Parti'yi bölgede yeniden "güvenli bir liman" haline getirdi.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca liderliğinde sürdürdüğü çalışmalarla bu hafta da siyasetin merkezine oturdu. Basın açıklamalarıyla öne çıkan Sarıca, toplumsal yozlaşmaya ve ekonomik krize sert sözlerle yüklendi.

​"YASALARIN SONUCUNU SOKAKTA ŞİDDET OLARAK GÖRÜYORUZ"

​Son yıllarda artan şiddet olaylarına dikkat çeken Sarıca, mevcut yasaları eleştirerek, "O yasaların sonuçlarını şu anda sokakta hepimiz görüyoruz. Ahlaksızlık, yolsuzluk ve şiddet olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına değinen Sarıca, emekli maaşlarındaki artışın gerçek bir zam değil, sadece eriyen alım gücünün telafisi olacağını belirtti. Beklenen 3.500 TL'lik artışı eleştiren Sarıca, çarpıcı bir kıyaslama yaptı: "Yazar kasaların fırlatıldığı günlerde bile en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1.6 katıydı. O şartlar bugüne taşınsaydı, emekli maaşı 45 bin lira olurdu. Aradaki 25 bin lirayı kim aldı? Faiz lobisine mi, Kur Korumalı Mevduat baronlarına mı gitti?"

​ASELSAN İDDİASI VE ÇAĞRI

​ASELSAN’ın yerli kalp-akciğer makinesiyle imza attığı başarıdan gurur duyduklarını belirten Sarıca, kulislerdeki bazı iddialara dair iktidara seslendi: "Temennimiz iddiaların doğru olmamasıdır. Ancak kamuoyunu aydınlatmak iktidarın sorumluluğudur. Eğer böyle bir hazırlık varsa derhâl vazgeçilmelidir." Saadet Partisi’nin yükseliş trendinde olduğunu vurgulayan Sarıca, muhalefetin en fazla üye artıran partisi olduklarını belirterek vatandaşları üye olmaya davet etti. Sarıca, keskin çıkışlarıyla haftanın en dikkat çeken siyasetçisi oldu.

​ YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Alanya’da Yeniden Refah Partisi, İlçe Başkanı Burhan Dündar başkanlığında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe yönetimiyle birlikte Alanya’nın sorunlarını masaya yatıran Dündar, bu hafta özellikle esnafın yaşadığı ekonomik çıkmaza yoğunlaştı. ​Ülke gündemindeki "Terörsüz Türkiye" sürecini takip ettiklerini belirten Başkan Burhan Dündar, kırmızı çizgilerini net çizdi: "Herkes düşüncesini hukuk çerçevesinde ifade edebilir. Ancak terörü ve terörle ilişkilendirilen isimleri meşrulaştırmaya yönelik hiçbir söylem ve girişim kabul edilemez."

​YENİDEN REFAH'IN CUMHURBAŞKANI ADAYI: FATİH ERBAKAN

​Olası erken seçim senaryolarına değinen Dündar net bir çıkış yaptı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday gösterilmemesi durumunda, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Fatih Erbakan olacağını ilan etti.

​Gerek saha çalışmaları gerekse esnaf ziyaretleriyle dikkat çeken Burhan Dündar, Alanya siyasetinde muhalefetin yükselen ve gür çıkan seslerinden biri oldu.

ANAHTAR PARTİ

Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, bu hafta hem saha çalışmalarında hem de yerel sorunlara yönelik çıkışlarıyla oldukça hareketli bir mesai harcadı. İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Alanya genelinde sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerine sert tepki gösterdi. Özellikle solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren hastaların ve bölge esnafının bu kesintiler yüzünden büyük mağduriyet yaşadığını vurgulayan Akkuş, yetkililere seslenerek altyapı çalışmalarının esnafı etkilemeyecek şekilde gece saatlerinde yapılması çağrısında bulundu.

​SAHADA VE SOSYAL YAŞAMDA KAYNAŞMA ETKİNLİKLERİ

​Hafta sonunu teşkilat üyeleriyle birlikte sahada geçiren Başkan Abdullah Akkuş, iş yeri açılışlarından ziyaretlere kadar birçok farklı etkinliğe katılım sağladı. Partililer arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla İncekum Orman Kampı’nda büyük bir piknik organizasyonu düzenleyen ilçe başkanlığı hem haftanın yorgunluğunu attı hem de teşkilat içinde birlik, beraberlik ve güçlü bir kaynaşma görüntüsü sergiledi.

​GÜNDEM YARATAN BASIN AÇIKLAMALARI VE YENİ GÖREVLENDİRMELER

​Teşkilatlanma çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Başkan Akkuş, Teşkilat Başkan Yardımcılığı Doğu Mahalleleri Bölge Sorumluluğu görevine Mustafa Bozkurt’un getirildiğini kamuoyuna açıkladı. Hafta boyunca yaptığı çarpıcı basın açıklamalarıyla dikkat çeken Akkuş, Güneş Enerji Sistemlerine (GES) yazılan tutanak ve cezalara da değindi. Bu yöntemin tamamen yanlış olduğunu belirten Akkuş, cezalandırma uygulamasından acilen vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca ALTSO'da gündeme gelen "yeni vergi dairesi binası yapılsın" çağrılarını da eleştiren Akkuş, "Verginin ödendiği yerin lüks olmasının bir anlamı yok; esnaf vergisini ödeyebiliyor mu, asıl ona çare bulun" diyerek esnafın ekonomik yüküne dikkat çekti. Teşkilat Başkanı Tahir Keskinkılıç'ın katılımıyla Antalya İl Başkanlığı’nda düzenlenen İlçe Başkanları Toplantısı'nda da Alanya'yı temsil eden Akkuş, parti içi ve saha çalışmalarıyla dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu ve ekibinin öncülüğünde saha çalışmalarına ve gündeme dair açıklamalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyasi arenada partisinin sesini gür bir şekilde duyuran Türkoğlu, bu hafta hem Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı hem de ekonomik sorunları mercek altına aldı.

​"DENİZİ SADECE YAZ SEZONUYLA SINIRLANDIRMAMALIYIZ"

​1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınlayan Başkan Türkoğlu, Alanya'nın deniz potansiyelinin yeterince kullanılmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin vatandaşları olarak, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlarken sadece geçmişimizi değil, bugün denizlerimizi ne kadar doğru değerlendirebildiğimizi de sorgulamalıyız. Alanya; tarihi limanı, tersanesi ve balıkçılık geleneğiyle önemli bir deniz kentidir. Ancak bugün baktığımızda denizden elde ettiğimiz ekonomik katkıyı büyük ölçüde sadece turizmle sınırlandırmış durumdayız."

​ALANYA'NIN DENİZ POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKTİ

​Denizin yalnızca yaz sezonunda kullanılan bir unsur olmaması gerektiğini belirten Türkoğlu; balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, deniz taşımacılığı, yatçılık, deniz sporları ve denizcilik eğitimi gibi birçok alanda Alanya’nın çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

​ESNAFIN EKONOMİK SIKINTILARI GÜNDEMDE

​Ülke genelinde yaşanan ekonomik krizin yereldeki yansımalarını da yakından takip eden Başkan Fikret Türkoğlu, Alanya esnafının içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartları ve yaşadığı sıkıntıları dile getirerek çözüm üretilmesi gerekti çağrısında bulundu. Gerek parti içi koordinasyonu gerekse saha çalışmalarıyla dikkat çeken Başkan Türkoğlu, Zafer Partisi'nin Alanya siyasi arenasındaki varlığını ve gücünü hissettirmeye devam ediyor.