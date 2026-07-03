Alanya'nın panoramik manzarasıyla dikkat çeken Zirve Restaurant & Garden, yaz akşamlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Lezzetli menüsü, şık atmosferi ve eğlence konseptiyle misafirlerini ağırlayan mekânda, müziğin ritmini ise deneyimli DJ Murat Polat belirliyor

MEKÂNIN müzik direktörlüğünü üstlenen DJ Murat Polat, haftanın her günü akşam programlarında hazırladığı özel performanslarla eğlencenin temposunu zirveye taşıyor. Hareketli repertuvarı ve enerjik sahnesiyle misafirlere unutulmaz anlar yaşatan Polat, Alanya'nın eşsiz manzarası eşliğinde gece boyunca dans pistini boş bırakmıyor. Yoğun ilgi gören gecede birbirinden özel kutlamalar da gerçekleştirildi. Evlilik hazırlığı yapan Ümran Koçaker, yakın arkadaşlarının düzenlediği bride eğlencesinde keyif dolu anlar yaşarken, davetliler müzik eşliğinde gecenin tadını çıkardı. Aynı akşam Yaşar Darıcı ve Sinem Darıcı çifti de evlilik yıldönümlerini sevdikleriyle birlikte kutladı. Kendileri için hazırlanan sürpriz organizasyon ve pasta kesimiyle anlam kazanan kutlama, renkli görüntülere sahne oldu. Lezzet, müzik ve özel organizasyonları aynı çatı altında buluşturan Zirve Restaurant & Garden, yaz sezonunda düzenlediği etkinliklerle Alanya'nın sosyal yaşamına renk katmayı sürdürüyor. (Mehmet TUNÇ)