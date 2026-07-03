TÜRK müziğinin usta sanatçısı Fatih Erkoç, Alanya'nın seçkin gastronomi mekanlarından Lokanta Maia'da verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Deniz manzarası ve tarihi Alanya Kalesi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşen organizasyon, sanat, müzik ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturarak davetlilerden tam not aldı.

Lokanta Maia ile Sundaze Beach Club iş birliğinde düzenlenen özel gecede, Alanyalılar ve kenti ziyaret eden yerli-yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde başlayan gece, seçkin menüler ve canlı müzik performansıyla adeta bir yaz klasiğine dönüştü.

Sevilen Şarkılar Hep Bir Ağızdan Söylendi

Türk pop ve caz müziğinin güçlü sesi Fatih Erkoç, yıllardır dillerden düşmeyen eserlerini Alanyalı hayranları için seslendirdi. Sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte mekânda büyük bir coşku yaşanırken, konuklar gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden Erkoç, samimi tavırları ve güçlü sahne performansıyla izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

Duygusal eserlerden hareketli parçalara uzanan geniş repertuvarıyla müzik dolu bir gece yaşatan sanatçı, performansıyla unutulmaz anlara imza attı.

Müzik ve Gastronomi Aynı Sofrada Buluştu

Gece boyunca misafirlere Lokanta Maia'nın Akdeniz mutfağından özenle hazırlanan seçkin lezzetleri sunulurken, kaliteli hizmet anlayışı ve şık atmosfer organizasyona ayrı bir değer kattı. Denizin huzur veren manzarası, Alanya Kalesi'nin tarihi silueti ve canlı müzik performansı, davetlilere yaz akşamının tadını doyasıya yaşattı.

Alanya'nın Sosyal Yaşamına Renk Katıyor

Yaz sezonunda düzenlediği özel etkinliklerle dikkat çeken Lokanta Maia, yalnızca gastronomi alanındaki iddiasıyla değil, kültür ve sanat organizasyonlarıyla da Alanya'nın sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, yaz sezonunun en beğenilen organizasyonlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Lokanta Maia yetkilileri, yaz boyunca birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya ve Alanya'nın eğlence hayatına farklı konseptlerle katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Böylece hem kente gelen turistlere hem de Alanyalılara müzik, gastronomi ve eşsiz manzaranın buluştuğu özel deneyimler yaşatılması hedefleniyor (Mehmet TUNÇ)