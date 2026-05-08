Trendyol Süper Lig’in kritik haftalarına girilirken, Corendon Alanyaspor yarın akşam sahasında oynayacağı Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla maç öncesi çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların oldukça istekli ve hırslı görüntü sergilediği gözlendi. Takımın antrenman boyunca yüksek tempo ile çalıştığı belirtilirken, teknik heyetin özellikle taktik organizasyonlara yoğunlaştığı öğrenildi.

TAKTİK ÇALIŞMALAR ÖNE ÇIKTI

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmaları ve dar alanda oyun organizasyonlarıyla devam etti. Teknik ekip, özellikle savunma yerleşimi, geçiş oyunları ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Joao Pereira’nın idman sırasında futbolcularıyla sık sık birebir görüşmeler yaptığı ve oyuncularına maçın önemini anlattığı ifade edildi. Süper Lig’de son haftalara yaklaşılırken alınacak puanların büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

EKSİKLER TEKNİK HEYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Alanyaspor’da kart cezalıları ve sakat oyuncular nedeniyle teknik heyetin kadro planlamasında alternatifli çalışmalar yaptığı öğrenildi. Özellikle sezonun kritik bölümünde yaşanan eksiklerin teknik direktör Pereira’nın oyun planını doğrudan etkilediği belirtildi.

Teknik ekibin hafta boyunca farklı oyuncu kombinasyonları üzerinde çalıştığı ve Kayserispor karşısında en uygun kadroyu oluşturmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Turuncu-yeşilli camiada Kayserispor karşılaşmasının sezonun en önemli iç saha maçlarından biri olduğu değerlendirilirken, kulüp yönetimi ve teknik heyet taraftarlara tribünleri doldurma çağrısında bulundu.

Özellikle iç saha atmosferinin takım üzerinde önemli motivasyon oluşturduğunu belirten kulüp yetkilileri, taraftar desteğinin son haftalarda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Futbolcuların ise sahadan galibiyetle ayrılarak hem puan tablosunda rahatlamak hem de taraftarını sevindirmek istediği öğrenildi.

ALANYASPOR İÇİN KRİTİK VİRAJ

Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken her puanın büyük değer taşıdığı haftalarda Alanyaspor, sahasında oynayacağı Kayserispor maçını kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik heyet ve oyuncuların maç öncesinde yüksek motivasyonla çalıştığı gözlenirken, Alanya’da futbolseverlerin karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.Cemali Aydınoğlu