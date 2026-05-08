Alanya Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları Programı kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler önemli bir bilimsel etkinlikte buluştu. TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acar, “Beşeri Sermayemizi Güçlendirmenin Altın Kuralları” başlıklı konferansta insan kaynağının kalkınmadaki rolünü kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Alanya Üniversitesi Hamdullah Emin Paşa Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, araştırmacılar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta özellikle bilgi çağında eğitim, dijital dönüşüm ve nitelikli insan gücünün ülkelerin ekonomik gelişimindeki belirleyici etkisi üzerinde duruldu.

“KALKINMANIN TEMELİ NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Mustafa Acar, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca fiziki yatırımlarla sağlanamayacağını belirterek, insan kalitesinin artırılmasının stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Acar, eğitim sisteminin gelişmesi, sağlık hizmetlerinin güçlenmesi, dijital becerilerin yaygınlaştırılması ve kurumsal yapının iyileştirilmesinin beşeri sermayeyi doğrudan etkilediğini söyledi. Özellikle dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde bireylerin sürekli öğrenmeye açık olması gerektiğini vurgulayan Acar, yaşam boyu öğrenme anlayışının artık zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

DİJİTAL BECERİLER VE EĞİTİM VURGUSU

Bilgi çağında rekabet gücünün eğitim seviyesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Acar, yalnızca diploma odaklı bir yaklaşımın yeterli olmadığını söyledi.

Teknolojik dönüşümün iş dünyasını hızla değiştirdiğine dikkat çeken Acar, gençlerin dijital okuryazarlık, veri analizi, yabancı dil ve iletişim becerileri gibi alanlarda kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Konferansta ayrıca eğitim süreçlerinin okul dönemiyle sınırlı kalmaması gerektiği ifade edilirken, sürekli gelişime açık bireylerin hem ekonomik hem sosyal açıdan daha güçlü toplumların oluşmasına katkı sunduğu vurgulandı.

SOSYAL GÜVEN VE KAPSAYICILIK ÖNE ÇIKTI

Etkinlikte yalnızca ekonomik göstergeler değil, toplumsal yapı ve sosyal güven kavramları da ele alındı. Prof. Dr. Acar, sosyal güven ortamının ve kapsayıcı toplum anlayışının ekonomik verimlilik üzerinde önemli etkileri bulunduğunu söyledi.

Toplumda fırsat eşitliği, adalet ve güven duygusunun güçlenmesinin üretkenliği artırdığını belirten Acar, güçlü kurumların ve nitelikli insan kaynağının ülkelerin küresel rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Akademisyenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen konferans, soru-cevap bölümüyle devam etti. Katılımcılar, eğitim politikaları, ekonomik gelişim ve gençlerin iş hayatına hazırlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, beşeri sermaye üzerine yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.