Corendon Alanyaspor’da istikrarlı performansıyla öne çıkan Florent Hadergjonaj, kulüp kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Kosovalı futbolcu, Samsunspor karşılaşması ile birlikte turuncu-yeşilli formayla 101. maçına çıkarak “dalya” dedi. Bu anlamlı başarı, kulüp yönetimi tarafından özel bir törenle taçlandırıldı.

SAHA İÇİNDE İSTİKRARIN ADI

Alanyaspor’a katıldığı günden bu yana özellikle savunmadaki disiplini ve hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Hadergjonaj, takımın değişmeyen isimlerinden biri olmayı başardı. Hem lig hem de kupa maçlarında ortaya koyduğu performansla teknik ekibin güvenini kazanan deneyimli oyuncu, istikrarı ve mücadele gücü ile taraftarın da takdirini topluyor.

100 maç barajını aşmak, profesyonel futbolcular için sadece bir sayı değil; aynı zamanda kulübe olan bağlılığın ve sürekliliğin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN ANLAMLI JEST

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Hadergjonaj’a 100 maç anısına hazırlanan özel forma ve plaket takdim etti. Törende konuşan Çavuşoğlu, oyuncunun kulübe verdiği katkıya dikkat çekerek, “Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“BU FORMAYI TAŞIMAK GURUR”

Florent Hadergjonaj ise kendisi için hazırlanan bu özel anın ardından yaptığı kısa değerlendirmede, Alanyaspor’un bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deneyimli futbolcu, kulüp için sahaya çıkmanın kendisi adına büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

ALANYASPOR’DA İSTİKRAR VURGUSU

Alanyaspor’da son yıllarda oluşturulmaya çalışılan istikrarlı kadro yapısının önemli parçalarından biri olan Hadergjonaj’ın bu başarısı, kulübün oyuncu devamlılığına verdiği önemi de gözler önüne serdi. Teknik heyetin sahadaki dengesi açısından kritik rol üstlenen oyuncunun performansını sürdürmesi, sezonun kalan bölümü için de önemli görülüyor.

Turuncu-yeşilli ekipte 100 maç barajını aşan isimler arasında yerini alan Hadergjonaj, hem saha içindeki katkısı hem de profesyonel yaklaşımıyla takımın önemli figürlerinden biri olmaya devam ediyor.Cemali Aydınoğlu