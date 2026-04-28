Alanya’nın tanınmış turizmcilerinden Hacı Ahmet Helvacı, sosyal medyada yaptığı yaratıcı paylaşımlara bir yenisini ekledi. Bu kez Alanya Tersanesi önünde paddle board (SUP) üzerinde görüntülenen Helvacı, tarihi dokunun ortasında verdiği pozla dikkat çekti. Denizin üzerinde ilerlerken telefonuyla meşgul olduğu anlar ise takipçilerinin ilgisini çekti.

TARİHİ DOKU İLE MODERN ANIN BULUŞMASI

Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Alanya Tersanesi’nin kemerleri önünde kaydedilen görüntüler, hem görsel açıdan hem de konsept olarak farklı bir atmosfer sundu. Tarihi miras ile modern yaşamın iç içe geçtiği kare, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

YAPAY ZEKA İLE “GAZETE-İ HAYRET”

Helvacı’nın paylaşımını öne çıkaran asıl detay ise fotoğrafın yapay zeka desteğiyle nostaljik bir gazete küpürüne dönüştürülmesi oldu. “Gazete-i Hayret” başlığıyla paylaşılan görselde, “Kürek değil, büyük sırrın peşinde!” ve “Su üstünde tek başına!” gibi mizahi manşetler yer aldı.

Ortaya çıkan çalışma, hem yaratıcılığı hem de esprili diliyle kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşım, Alanya’da dijital içerik üretiminin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

YORUMLAR DA EN AZ PAYLAŞIM KADAR DİKKAT ÇEKTİ

Helvacı’nın paylaşımına gelen yorumlar da dikkat çekici oldu. Takipçilerden bazıları “Atlantis’i buldu” derken, bazıları ise “Su üstünde Wi-Fi çekiyor” şeklinde esprili ifadeler kullandı. Bu yorumlar, paylaşımın etkileşimini daha da artırdı.

ALANYA’DA SOSYAL MEDYA KÜLTÜRÜ GELİŞİYOR

Bu tür yaratıcı içeriklerin artması, Alanya’da sosyal medya kullanımının sadece paylaşım değil aynı zamanda üretim odaklı bir noktaya evrildiğini gösteriyor. Özellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren isimlerin bu tarz içeriklerle şehrin tanıtımına katkı sağlaması, dijital pazarlama açısından da önem taşıyor.

Helvacı’nın paylaşımı, Alanya’nın doğal ve tarihi güzelliklerinin farklı bakış açılarıyla nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair dikkat çekici bir örnek olarak öne çıktı.Cemali Aydınoğlu