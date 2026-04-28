Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından Survivor 2026, bu kez yarışmacılar arasındaki krizle gündeme geldi. Ünlüler takımında yaşanan gerginlik sonrası toplanan Acil Durum Konseyi, yarışmanın seyrini değiştiren bir kararla sonuçlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Serenay’ın diskalifiye edildiği açıklandı.

GERGİNLİK OYUN ALANINDA BAŞLADI

İddialara göre, Serenay ile Lina arasında oyun sırasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Rekabetin yüksek olduğu anlarda yaşanan sözlü gerilim, ada konseyine de taşındı. Konsey sırasında tansiyonun yeniden yükselmesi üzerine Serenay’ın konseyi terk etmesi, süreci daha da kritik hale getirdi.

GÖZLER ACİL DURUM KONSEYİ’NE ÇEVRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından program ekibi tarafından Acil Durum Konseyi toplandı. Ünlüler takımında yapılan oylamada yarışmacıların ikiye bölündüğü görüldü. Bir grup Serenay’ın yarışmaya devam etmesini savunurken, diğer grup ise ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Oylamada eşitlik çıkması üzerine son karar, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’ya kaldı.

SON KARAR: DİSKALİFİYE

Acun Ilıcalı’nın Serenay ile birebir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Serenay’ın daha önce de benzer davranışlar sergilediği ve bu durumun yarışma düzeni açısından sürdürülemez hale geldiği ifade edildi.

Ilıcalı, yarışmacıyı kaybetmek istemediklerini ancak tüm değerlendirmeler sonucunda diskalifiye kararının alındığını duyurdu.

YARIŞMAYA DAMGA VURAN KARAR

Alınan bu karar, Survivor 2026 sezonunun en çok konuşulan gelişmelerinden biri olarak öne çıktı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran olay, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde dengelerin nasıl değişeceğine dair merakı artırdı.

Yaşanan kriz, yarışmalarda disiplin ve kuralların önemini bir kez daha gündeme taşırken, izleyiciler gözünü yeni bölümlere çevirdi.