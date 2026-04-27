Antalya’da yapılan son seçim anketinde tüm partiler oy kaybederken, yalnızca CHP’nin oy oranını artırdığı görüldü.

Antalya seçim anketi 2026 sonuçları, kentte siyasi dengelerin yeniden şekillenmeye başladığını ortaya koydu. HBS Araştırma tarafından yapılan ve 1100 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen çalışmada, seçmenin tercihlerinde dikkat çeken bir değişim gözlendi.

CHP ANTALYA’DA LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Ankete göre CHP’nin Antalya’daki oy oranı %33,2 olarak ölçüldü. Bu oran, önceki genel seçimdeki %32,31 seviyesinin biraz üzerine çıktı. Artış sınırlı kalsa da, partinin kentte birinci sıradaki konumunu koruduğu ve güçlendirdiği görülüyor.

AK PARTİ’DE DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

AK Parti’nin Antalya oy oranı %25 seviyesinde kaldı. Önceki seçimde %29,06 olan oranla kıyaslandığında yaklaşık 4 puanlık düşüş dikkat çekti. Bu tablo, kentte seçmen davranışında değişim sinyali olarak değerlendiriliyor.

MHP VE İYİ PARTİ’DE OY KAYBI

MHP’nin oy oranı ankette %6,1 olarak ölçüldü. Önceki seçimde %10,03 olan oranla kıyaslandığında belirgin bir gerileme görülüyor.

İYİ Parti ise %5 seviyesine düştü. Önceki seçimde %11,31 olan oy oranına göre yaklaşık 6 puanlık bir kayıp yaşandığı dikkat çekti.

DİĞER PARTİLER VE KARARSIZ SEÇMEN ORANI

Araştırmada diğer partilerin oy oranları da paylaşıldı. DEM Parti %4,6, Anahtar Partisi %4,8, Zafer Partisi %3,7, Yeniden Refah Partisi %3,1 seviyesinde ölçüldü. Diğer partilerin toplamı ise %4,2 olarak kaydedildi.

Kararsız seçmen oranı %10,3 olarak ölçüldü. Bu oran, seçim sürecinde dengelerin yeniden değişebileceğine işaret ediyor.

ANTALYA SEÇMEN DAVRANIŞI NE SÖYLÜYOR?

Antalya siyasi anket sonuçları, kentte genel olarak partilerin oy kaybı yaşadığını ortaya koyuyor. Ancak bu tablo içinde yalnızca CHP’nin oy oranını artırması dikkat çekiyor. Kararsız seçmen oranının yüksekliği ise önümüzdeki süreçte tabloyun yeniden şekillenebileceğini gösteriyor.