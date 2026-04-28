Antalya Alanya'da bağlı Oba Mahallesi’nde özel okul yakınında peş peşe silah sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

OBA MAHALLESİ’NDE SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU

Alanya’da okul çevresinde silah sesleri duyulması üzerine bölge kısa sürede hareketlendi. Olay, Oba Mahallesi’nde özel bir okulun yakınında meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, art arda gelen silah sesleri üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

RASTGELE ATEŞ AÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

İlk bilgilere göre, bölgede bir sitede yaşadığı öğrenilen bir şahsın henüz netleşmeyen bir nedenle rastgele ateş açtığı öne sürüldü. Şahıs hakkında bipolar rahatsızlığı bulunduğu iddiası da dikkat çekti. Olay sırasında çevrede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA BİLGİSİ YOK

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Polis ekiplerinin bölgede incelemeleri sürerken, olayın nedeni ve detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.