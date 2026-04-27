CORENDON Alanyaspor'un Kosovalı futbolcusu Hadergjonaj, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte Alanyaspor kariyerinde 101. maçına çıkarak "dalya" dedi. Bu anlamlı başarı, kulüp tarafından unutulmadı. Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, mücadele öncesinde Hadergjonaj'a 100 maç anısına özel olarak hazırlanan forma ve plaket takdim etti. Tören sırasında kısa bir açıklama yapan Başkan Çavuşoğlu, Hadergjonaj'ın hem saha içindeki performansı hem de profesyonel duruşuyla takıma önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Alanyaspor formasıyla istikrarlı performansıyla dikkat çeken Hadergjonaj ise bu özel an için duyduğu mutluluğu dile getirerek, kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Turuncu-yeşilli taraftarların da sevdiği isimlerden biri olan Kosovalı futbolcunun, önümüzdeki süreçte de takımına katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.
Alanyasporlu Hadergjonaj'a 100 maçlık onur
Corendon Alanyaspor'da istikrarın ve mücadele gücünün simgelerinden biri haline gelen Florent Hadergjonaj, turuncu-yeşilli forma altında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı
Muhabir: Cemali AYDINOĞLU
