Alanya elektrik kesintisi 30 Nisan listesi açıklandı. AEDAŞ, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede gün boyu kesinti uygulanacağını duyurdu.

Alanya'da planlı elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. Açıklanan programa göre, 30 Nisan Perşembe günü 29 mahallede elektrikler kesilecek. Kesintilerin nedeni ise bakım, altyapı yenileme ve yatırım çalışmaları olarak gösterildi.

Yetkililer, kesintilerin bazı bölgelerde saatler sürebileceğini belirterek vatandaşların önlem almasını istedi. Özellikle evden çalışanlar, esnaf ve küçük işletmeler için kesintinin gün içinde etkili olacağı ifade edildi.

ALANYA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Kesintiler mahalleye göre değişmekle birlikte çoğu bölgede 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak. Bazı noktalarda ise kesintiler daha kısa süreli olacak.

Örneğin;

Küçükhasbahçe Mahallesi: 08.30 – 09.30

Kestel Mahallesi: 10.00 – 15.00

Cumhuriyet Mahallesi bazı bölgeler: 10.30 – 11.30

Cikcilli Mahallesi: 16.30 – 17.30

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Alanya elektrik kesintisi mahalle listesi oldukça geniş. Kesintiden etkilenecek bazı mahalleler şöyle:

Küçükhasbahçe, Yeniköy, Toslak, Emişbeleni, Mahmutseydi, Hacıkermiler, Payallar, Bıçakçı, Konaklı, Kestel, Cumhuriyet, Güller Pınarı, Şekerhane, Türkler ve Cikcilli.

Listeye göre özellikle kırsal mahalleler ve merkezde bazı sokaklar gün içinde uzun süre enerjisiz kalacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti saatlerinde elektrikli cihazların zarar görmemesi için tedbir alınmasını öneriyor. Ayrıca bu süreçte asansör kullanımı, iş yeri üretimi ve internet erişimi gibi konularda aksama yaşanabileceği belirtiliyor.

Kesinti saatlerinin planlı olduğu, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriklerin yeniden verileceği ifade edildi.

GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLEYECEK?

Alanya’da özellikle turizm sezonunun başladığı bu günlerde yaşanacak kesintiler, esnafın günlük cirosunu ve evlerdeki rutin yaşamı doğrudan etkileyebilir. Soğuk hava depoları, restoranlar ve küçük işletmeler için birkaç saatlik kesinti bile maliyet anlamına geliyor.

Evlerde ise internet kesintisi, sıcak su sorunu ve elektronik cihaz kullanımı gibi temel ihtiyaçlar aksayabilir.