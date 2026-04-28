Alanya’da sivil toplum kuruluşları arasındaki temaslar sürüyor. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban ve yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı görevine atanan Av. Mehmet Öz’ü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette hem yeni görev dolayısıyla iyi dilekler iletildi hem de kurumlar arası dayanışmanın önemi vurgulandı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Alanya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortak değerler etrafında bir araya gelmesinin önemine dikkat çekildi. Özellikle toplumsal hassasiyet gerektiren konularda iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Av. Mehmet Öz’e yeni görevinde muvaffakiyetler diliyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi. Çoban, Alanya’da birlik ruhunun korunmasının önemine de işaret etti.

ORTAK ÇALIŞMA MESAJI

Ziyaret sırasında taraflar, ilerleyen süreçte ortak sosyal sorumluluk projeleri ve gençlere yönelik çalışmalar konusunda iş birliği yapılabileceğine yönelik temennilerini dile getirdi. Alanya’da gençlik faaliyetlerinin artırılması ve toplumsal farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması konuları da görüşmede öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Av. Mehmet Öz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iletişim içinde olacaklarını ifade etti.

Gerçekleşen ziyaret, Alanya’da faaliyet gösteren kurumlar arasında diyalog ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.