ALANYA’DA TANINAN BİR İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Alanya’nın tanınmış ailelerinden Sinanoğlu ailesi, acı bir kayıpla sarsıldı. Ailenin büyüklerinden Mehmet Sinanoğlu, 27 Nisan 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Kentte uzun yıllar yaşayan ve birçok kişi tarafından tanınan Sinanoğlu’nun vefatı, yakın çevresinde üzüntü yarattı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum Mehmet Sinanoğlu’nun cenazesi, 28 Nisan 2026 Salı günü öğle namazının ardından Alanya Gürses Camii’nden kaldırılacak. Cenazenin, Bektaş Aile Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

ALANYA’NIN GEÇMİŞİNDE İZ BIRAKTI

Tarihçi-yazar Oğuz Korum, yaptığı paylaşımda Sinanoğlu’nun Alanya’nın eski dönemlerine tanıklık eden isimlerden biri olduğunu belirtti. Korum, özellikle jeep dolmuşçuluğu yaptığı yıllar ve Cuma Pazarı çevresinde işlettiği esnaf lokantası ile tanındığını ifade etti.

Paylaşımında, “Az konuşan, ağır yürüyen yapısıyla tanınırdı. Sokakta sık sık karşılaşır, selamlaşırdık” ifadelerine yer veren Korum, Sinanoğlu’nun Alanya’nın eski sosyal hayatında iz bırakan isimlerden biri olduğunu vurguladı.

ALANYA’DA ESKİ ESNAF KÜLTÜRÜNÜN TEMSİLCİLERİNDENDİ

Alanya’da eski esnaf kültürü ve ulaşım hayatı denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Mehmet Sinanoğlu, özellikle Mahmutseydi ve çevresinde aktif olduğu dönemlerle hatırlanıyor. Kentin geçmişine tanıklık eden isimlerden biri olarak bilinen Sinanoğlu’nun vefatı, Alanya’da bir dönemin daha kapanması olarak yorumlandı.