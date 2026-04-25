Alanya temsilcisi, 27 Nisan’daki kritik Samsunspor karşılaşması için sahaya indi; antrenman öncesi kutlama dikkat çekti

Alanyaspor Samsunspor maçı hazırlıkları başladı. Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor mücadelesi için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR TESİSLERDE BAŞLADI

Turuncu-yeşilli ekip, 27 Nisan Pazartesi günü Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak Alanyaspor Samsunspor maçı öncesinde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Teknik heyet yönetimindeki çalışma, tempolu başladı.

ANTRENMAN ÖNCESİ DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

İdman öncesinde yardımcı antrenör Pedro Guerreiro için kısa bir doğum günü kutlaması yapıldı. Takım arkadaşları ve teknik ekip, Guerreiro’nun yeni yaşını tebrik etti.

SAHADA TEMPO YÜKSELDİ

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Günün çalışması, dar alanda oynanan çift kale oyunla tamamlandı. Teknik ekip, oyuncuların tempolu görüntüsünden memnun kaldı.

Alanyaspor’un önümüzdeki günlerde Alanyaspor Samsunspor maçı hazırlıkları kapsamında antrenman yoğunluğunu artırması bekleniyor.