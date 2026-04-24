TFF bünyesindeki Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor'un sahasında Samsunspor'u konuk edeceği kritik mücadelede düdük Ozan Ergün'de olacak.

TURUNCU-yeşilli ekip, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de Oba Stadyumu'nda taraftarı önünde sahaya çıkacak. Ligdeki konumunu güçlendirmek isteyen Corendon Alanyaspor, bu önemli karşılaşmada galibiyet hedefliyor. FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün, bu sezon yoğun bir tempoda görev aldı. Süper Lig'de 13, TFF 1. Lig'de 8 ve Türkiye Kupası'nda 2 maç yöneten Ergün, ayrıca U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de 2 karşılaşmada düdük çaldı. 34 yaşındaki hakem, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ergün, bugüne kadar Corendon Alanyaspor'un 3 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda temsilcimiz 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek dengeli bir tablo ortaya koydu. Karşılaşmada Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Mert Bulut ve Onur Gülter üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Gökçen olacak. Alanyaspor cephesinde gözler artık sahaya çevrilirken, taraftarlar Oba'da oynanacak mücadelede takımlarından üç puan bekliyor. Cemali AYDINOĞLU