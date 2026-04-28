Alanya’ya tatile gelen Almanya vatandaşı Beinroth Schneiders, İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek İslam’ı kabul etti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen ihtida töreninde, Almanya vatandaşı Beinroth Schneiders İslam dinini kabul etti. İlçe Müftülüğü binasında gerçekleştirilen törende Schneiders, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

“SAMİRA SAFİR NUR” İSMİNİ ALDI

Törenin ardından Schneiders, “Samira Safir Nur” ismini aldı. İhtida merasimine katılan görevliler, yeni Müslüman olan kadına dini bilgiler hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

MÜFTÜ SEVEN’DEN AÇIKLAMA

Törende konuşan Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven, İslam’ın rahmet, merhamet ve hidayet dini olduğunu ifade etti. Seven, Samira Safir Nur’a yeni hayatında huzur ve mutluluk diledi.

Alanya’da ihtida töreniyle Müslüman olan turist haberi, ilçede zaman zaman yaşanan benzer dini kabul süreçlerini yeniden gündeme getirdi.