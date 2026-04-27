Alanya’da 27 Nisan Pazartesi günü hava durumu, mevzi sağanak yağışların etkili olacağı bir tabloyu işaret ediyor. Günlük plan yapacak vatandaşlar ve turizm sektörü için hava koşulları önem taşırken, özellikle öğle saatlerinden sonra yağışların etkisini artırması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALİNDE

Meteoroloji verilerine göre ilçede hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 25 derece arasında değişecek. Değerlerin mevsim normallerine yakın seyretmesi beklenirken, nem oranındaki artış hissedilen sıcaklığı zaman zaman yükseltebilir.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Gün içerisinde özellikle öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ancak yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülebilir. Yağışların ani bastırması nedeniyle sürücülerin ve dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması öneriliyor.

TURİZM VE GÜNLÜK YAŞAMA ETKİ

Turizm sezonunun başladığı Alanya’da hava koşulları, açık alan aktivitelerini ve sahil planlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, ani yağışlara karşı hazırlıklı olunması ve özellikle kaygan zeminlere karşı tedbir alınması gerektiğini belirtiyor.