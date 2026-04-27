SÜPER Ligde 33 puanla 12. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, alt sıralarla arasındaki farkı koruyarak rahat bir nefes almak istiyor. Küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alan turuncu-yeşilli takım, bu avantajı sürdürmek adına sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Konuk ekip Samsunspor ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor ve üst sıralar için iddiasını sürdürmek adına Alanya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

HEDEF: STRESİ ERKEN ATMAK

Sezonun son haftalarına girilirken puan kaybına tahammülü azalan Alanyaspor, özellikle iç sahada oynayacağı bu karşılaşmayı fırsat olarak görüyor. Teknik heyet ve futbolcular, taraftar desteğini de arkasına alarak kritik virajı kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. Alınacak bir galibiyet, hem puan tablosunda rahatlama sağlayacak hem de takım üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltacak.

SINIRDAKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Turuncu-yeşilli ekipte Efecan Karaca, Victor, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Ruan, Mounie ve Maestro sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde, 33. haftada oynanacak Antalyaspor derbisinde forma giyemeyecek olmaları teknik heyeti düşündürüyor. Kritik mücadelede oyuncuların hem agresif hem de kontrollü bir oyun sergilemesi bekleniyor.

EKSİK YOK, HEYECAN ZİRVEDE

Her iki takımda da önemli bir eksik bulunmazken, bu durum mücadele gücü yüksek bir karşılaşmanın habercisi olarak görülüyor. Oba Stadyumu'nda tribünlerin dolması beklenirken, Alanyaspor taraftarının takımlarına vereceği destek maçın kaderini belirleyebilecek en önemli faktörlerden biri olacak. Alanyaspor, sezonun en kritik maçlarından birinde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Cemali AYDINOĞLU