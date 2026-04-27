Turizmin gözbebeği Alanya'da, her yıl genellikle yaz aylarında kronik bir soruna dönüşen otogar bölgesindeki arıtma tesisi kokusu, bu yıl erken patlak verdi. Henüz turizm sezonu tam anlamıyla başlamadan bölgeyi kaplayan ağır ve rahatsız edici koku, hem çevrede yaşayan vatandaşların hem de şehre otobüsle giriş yapan yolcuların kabusu haline geldi.

MUHTARDAN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Bölgede yaşanan mağduriyetin çığırından çıkması üzerine Alanya Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadri Kasapoğlu duruma kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ni etiketleyerek bir durum değerlendirmesi yapan Kasapoğlu, kokunun artık katlanılamaz boyutlara ulaştığını kamuoyuna duyurdu.

TURİZM KENTİNE YAKIŞMAYAN MANZARA

Mevcut tablonun turizm bölgesine kesinlikle yakışmadığını vurgulayan Muhtar Kasapoğlu, bölgeden geçen insanların ağır koku nedeniyle burunlarını tutarak yürümek zorunda kaldığını ifade etti. Şehre gelen turistlerin ve yerel halkın yoğun şikayetleri olduğunu belirten Kasapoğlu, yetkililerden durulur gibi olmayan bu koku krizine karşı acil, kalıcı bir çözüm ve destek beklediklerinin altını çizdi.