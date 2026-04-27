Alanyaspor'un ligde kalma mücadelesinde nefesler tutulurken, yapılan son matematiksel analizler ortaya çarpıcı bir tablo çıkardı. Kalan haftalardaki 13 maçlık fikstür üzerinden gerçekleştirilen 43 milyon olasılıklı simülasyon, turizm başkentinin temsilcisi için tehlikenin henüz tam anlamıyla geçmediğini gözler önüne serdi.

43 MİLYON SENARYO TEK BİR RAKAMI İŞARET EDİYOR

Ligde kalma barajının 34 puan civarında olacağı yönündeki genel kanının aksine, istatistiksel gerçekler alarm veriyor. İhtimaller üzerinde yapılan derinlemesine incelemeye göre 33, 34, 35, 36 ve hatta 37 puan toplamak bile ligde kalmayı yüzde yüz garanti etmiyor. Rakiplerin kendi aralarında oynayacağı F. Karagümrük - Gençlerbirliği gibi kilit eşleşmelerin de dahil edildiği güncel hesaplamalara göre, temsilcimiz için ligde kalmanın yegane matematiksel garantisi 38 puana ulaşmak.

37 PUANDA 5 TAKIMLI KABUS SENARYOSU

Araştırma, Alanyaspor'un 37 puanda kalması halinde eşine az rastlanır bir averaj düğümünün ortaya çıkabileceğini kanıtladı. 43 milyon ihtimalden biri olan bu şok senaryoya göre; Alanyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Antalyaspor sezonu tam 37 puanda tamamlayabiliyor. Bu kritik tabloda Kayserispor ve F. Karagümrük doğrudan lige veda ederken, 37 puana düğümlenen 5 takım arasındaki düşecek son takımı genel averaj belirliyor. Bu nedenle takımın şansa ve averaj hesaplarına yer bırakmadan doğrudan 38 puana (+5 puan: 1 galibiyet, 2 beraberlik) ulaşması hayati önem taşıyor.

KADER DÜĞÜMÜ 3 MAYIS'TA ANTALYA'DA ÇÖZÜLECEK

Tüm senaryoların kesişim noktasında ise 3 Mayıs'ta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçı yer alıyor. Alanyaspor'un bu zorlu virajdan çıkaracağı sonuç, sadece hanesine yazılacak puanı değil, aynı bölgenin takımı ve direkt rakibi olan Antalyaspor'un maksimum puan sınırını da belirleyecek. Temsilcimizin bu derbiden koparacağı en az 1 puan, rakibini kesin olarak kendi altında tutmasını ve rahat bir nefes almasını sağlıyor. Ancak olası bir mağlubiyet halinde, Alanyaspor diğer maçları kazansa dahi risk devam edecek ve ligde kalma şansı averaj hesaplarına kalabilecek.