Antalya’da akşam saatlerinde yaşanan olay, sahilde bulunan vatandaşları endişelendirdi. Konyaaltı Sahili’nde öğle saatlerinde denize giren bir kişinin uzun süre geri dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, acı bir sonuçla tamamlandı. Deniz polisi ekipleri, kayıp şahsın cansız bedenine ulaştı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde denize giren erkek şahsın uzun süre su yüzüne çıkmaması ve sahile dönmemesi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı.

CANSIZ BEDENİ 500 METRE AÇIKTA BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp kişinin kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılarak karaya getirilen şahsın, yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kimliğin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GERİYE EŞYALARI KALDI

Hayatını kaybeden kişiden geriye, denize girmeden önce kayalıklara bıraktığı ayakkabı ve kapüşon kaldı. Sahilde bulunan bu eşyalar, olayın en dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Antalya sahillerinde özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaşanan bu tür olaylar, deniz güvenliği ve dikkatli olunması konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.