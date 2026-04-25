Alanyaspor yönetimi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Alanyalı Fatih Kocaman’ı makamında ziyaret etti

Alanyaspor yönetimi, geçtiğimiz ay Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Kocaman için anlamlı bir ziyarette bulundu. Ziyarette kulüp ile kent arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik mesajlar öne çıktı.

YÖNETİM TAM KADRO KATILDI

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Vekilleri Ahmet Paşaoğlu ve Hasan Uysal, Asbaşkan Enver Vural ile Genel Sekreter Mevlüt Görücü, Başsavcı Kocaman’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında karşılıklı iyi niyet temennileri paylaşılırken, Alanya’dan Antalya’ya uzanan kamu ve spor iş birliği vurgusu yapıldı.

FORMA HEDİYESİ VERİLDİ

Başkan Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Başsavcı Fatih Kocaman’a üzerinde isminin yer aldığı Alanyaspor forması hediye etti. Hediye, günün hatırası olarak dikkat çekti.

Alanyaspor’un resmi ziyareti, kentte spor camiası ile kamu kurumları arasındaki iletişimin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.