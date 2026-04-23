Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Tecrübeli hakem, geçtiğimiz yılın kasım ayında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de yönetmişti. Bu atama, futbol kamuoyunun dikkatini yeniden Kol'un geçmiş derbi performansına çevirdi.

ALANYASPOR'UN HAKEMİ OZAN ERGÜN OLDU

Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor, 27 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. TFF tarafından yayımlanan atama listesine göre, bu kritik mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Akdeniz temsilcisinin iç sahadaki bu önemli karşılaşması, Alanya'daki futbolseverler ve bölge sporu tarafından yakından takip ediliyor.

HAFTANIN DİĞER ÖNEMLİ ATAMALARI

Federasyonun duyurduğu programa göre, haftanın açılış maçında yarın saat 20.00'de RAMS

Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşacak ve mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. 25 Nisan Cumartesi günü ikas Eyüpspor-Gaziantep FK maçında Reşat Onur Coşkunses, Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor müsabakasında Gürcan Hasova ve Göztepe-Hesap.com Antalyaspor maçında Oğuzhan Çakır görev alacak.

26 Nisan Pazar günü oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor maçına Mehmet Türkmen atandı. 27 Nisan Pazartesi günü ise Beşiktaş'ın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçı Batuhan Kolak, TÜMOSAN

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi ise Halil Umut Meler yönetecek.