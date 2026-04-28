İlçe merkezinde hemzemin geçide yakın bir kavşakta meydana gelen kaza, olası bir faciayı kıl payı önledi. Seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Araç, kaldırımdaki büfenin önüne çarptıktan sonra durak devirdi ve ancak hemzemin geçide metreler kala durabildi.

TEKERİ KOPTU, ARAÇ ZOR DURDU

Kazanın etkisiyle minibüsün tekerlerinden biri yerinden koparken, araç güçlükle durabildi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmadı.

2.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sürücünün 2.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye 50 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

ÖĞRENCİLER SON ANDA KAÇTI

Güvenlik kamerası görüntüleri kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, kazadan saniyeler önce hemzemin geçitten geçen 2 öğrencinin, minibüsün kontrolden çıktığını fark ederek panikle kaçtığı anlar yer aldı. Bu anlar, olası bir facianın nasıl son anda önlendiğini ortaya koydu.

GÜVENLİK VE DENETİM VURGUSU

Yaşanan olay, özellikle şehir içi trafikte alkollü araç kullanımının oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve alkollü şekilde direksiyon başına geçmemesi konusunda uyarılarını yineliyor.