Alanya’da 29 Nisan Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler açıklandı. Mahalle mahalle güncel liste haberimizde.

Alanya nöbetçi eczaneler 29 Nisan 2026 listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle gece saatlerinde ya da resmi tatil günlerinde ilaç ihtiyacı olanlar için nöbetçi eczaneler kritik önem taşıyor.

ALANYA’DA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

29 Nisan 2026 Çarşamba günü Alanya nöbetçi eczaneler listesi şu şekilde:

ANADOLU ECZANESİ: Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi No: 187A/D

Tel: 0 (242) 528 81 88

AYDOĞAN ECZANESİ: Oba Mahallesi, Portakal Caddesi No: 6

Tel: 0 (242) 513 36 26

CEREN ECZANESİ: Güller Pınarı Mahallesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi No: 51/A

Tel: 0 (542) 660 18 81

FİLİZ ECZANESİ: Saray Mahallesi, Başkent Sokak No: 2/E

Tel: 0 (242) 513 04 04

IRMAK ECZANESİ: Konaklı Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 6/D

Tel: 0 (242) 565 29 97

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Alanya’da yaşayanlar için en yakın nöbetçi eczane nasıl bulunur sorusu özellikle akşam saatlerinde sıkça gündeme geliyor. İlçede farklı mahallelere dağılan nöbetçi eczaneler sayesinde vatandaşlar ilaçlarını daha hızlı temin edebiliyor.

Uzmanlar, ilaç ihtiyacı durumunda eczaneye gitmeden önce telefonla iletişime geçilmesini öneriyor. Bu sayede hem zaman kaybı yaşanmıyor hem de gerekli ilaçların stok durumu öğrenilebiliyor.