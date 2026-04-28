Alanya’da hafta sonu düzenlenen organizasyon, spor camiasının gündemine damga vurdu. Alanya Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen UFC gecesinde ringe çıkan şampiyon boksör Aziz Ertaç, Rus rakibini nakavt ederek önemli bir başarıya imza attı. Mücadele boyunca üstün performans sergileyen Ertaç, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

RİNGDE NET ÜSTÜNLÜK

Karşılaşma boyunca hem teknik hem de fiziksel olarak rakibine üstünlük kuran Aziz Ertaç, doğru zamanlamayla bulduğu darbelerle sonuca gitti. Nakavtla gelen galibiyet, sporcunun kariyerinde önemli bir basamak olarak değerlendirilirken, Alanya’daki spor organizasyonlarının seviyesine de dikkat çekti.

ZAFER SONRASI BULUŞMA

Başarılı sporcu, elde ettiği zaferin ardından Jack's Place Restaurant’ta düzenlenen buluşmada iş ve spor dünyasından isimlerle bir araya geldi. Organizasyona işletme sahibi Hakan Yılmaz, Topçu Group sahibi Murat Topçu ile iş insanları Ahmet Turhan ve Abbas Şahin katıldı.

Birlikte geçirilen zaman boyunca hem maç değerlendirmesi yapıldı hem de Alanya’da sporun gelişimi üzerine sohbetler edildi. Samimi atmosferde geçen buluşmada, Ertaç’ın başarısı uzun süre gündemde kaldı.

TEBRİK VE DESTEK MESAJLARI

Buluşmaya katılan isimler, Aziz Ertaç’ı tebrik ederek kariyerindeki bu önemli galibiyetin devamını diledi. Alanya’da yetişen sporcuların ulusal ve uluslararası başarılar elde etmesinin kentin tanıtımı açısından da önemli olduğuna vurgu yapıldı.

ALANYA’DA SPOR TURİZMİNE KATKI

Düzenlenen UFC gecesi, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Alanya’nın spor turizmi potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası sporcuların katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin, kentin tanıtımına ve ekonomik hareketliliğine katkı sunduğu değerlendiriliyor.

Aziz Ertaç’ın elde ettiği bu başarı, hem bireysel kariyeri hem de Alanya’daki spor camiası adına önemli bir kazanım olarak öne çıktı. Cemali Aydınoğlu