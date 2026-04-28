Corendon Alanyaspor Başkan Yardımcısı ve AYMER Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uslu, Afrika turu kapsamında bulunduğu Tanzanya’dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bölgedeki doğal yaşamı ve günlük hayatı yansıtan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Uslu’nun içerikleri, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

DOĞAL YAŞAMDAN KARELER PAYLAŞTI

Tanzanya’da bulunduğu süre boyunca doğa ve yerel yaşamdan kesitler paylaşan Uslu, Afrika’nın kültürel ve sosyal dokusuna dair izlenimlerini de takipçilerine aktardı. Doğal yaşamın içinden gelen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim aldı.

EN DİKKAT ÇEKEN KARE: SAMİMİ BİR BULUŞMA

Uslu’nun paylaşımları arasında en çok ilgi gören fotoğraf ise yerel bir çocukla verdiği samimi poz oldu. Fotoğrafa “Bir çocuğun mutluluğu her şeye değer…” notunu düşen Uslu’nun bu mesajı, takipçileri tarafından duygusal ve anlamlı bulundu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçiler Uslu’nun samimi yaklaşımına ve duyarlılığına dikkat çekti. Gelen yorumlarda, farklı coğrafyalarda kurulan bu tür insani temasların önemine vurgu yapıldı.

ALANYASPOR CAMİASINDAN DESTEK

Alanyaspor camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Mehmet Uslu’nun bu paylaşımı, spor çevrelerinde de olumlu karşılandı. Uslu’nun sadece iş ve spor dünyasındaki kimliğiyle değil, sosyal duyarlılığıyla da öne çıkması dikkat çekti.

Yapılan paylaşımlar, Alanya’dan Afrika’ya uzanan bu yolculuğun yalnızca bir seyahat değil, aynı zamanda kültürel ve insani bir etkileşim olduğunu da ortaya koydu.Cemali Aydınoğlu