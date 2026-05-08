Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı başlarken, Corendon Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre mücadelede Yasin Kol düdük çalacak.

9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Oba Stadı’nda oynanacak karşılaşma, sezonun son bölümüne girilirken her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle Alanyaspor’un iç sahadaki son maçlarından biri olması nedeniyle tribünlerde yoğun atmosfer bekleniyor.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Yasin Kol’un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise İlker Yasin Avcı görev yapacak.

ALANYASPOR’UN YASİN KOL KARNESİ

Turuncu-yeşilli ekip, Yasin Kol’un yönettiği maçlarda bugüne kadar 9 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda Alanyaspor;

- 4 galibiyet

- 1 beraberlik

- 4 mağlubiyet

aldı.

Kayserispor ise Yasin Kol yönetiminde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet elde etti.

HAFTANIN TÜM MAÇLARI AYNI SAATTE

Süper Lig’in 33. haftasında dikkat çeken detaylardan biri de tüm karşılaşmaların aynı saatte oynanacak olması oldu. Şampiyonluk yarışını ve kümede kalma mücadelesini doğrudan etkileyebilecek sonuçlar nedeniyle haftanın maçları futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

Özellikle lider Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında alacağı sonucun zirve yarışına etkisi merak edilirken, Alanyaspor-Kayserispor mücadelesi de alt sıralardaki dengeler açısından kritik önem taşıyor.