GEÇTİĞİMİZ hafta Antalya derbisinden 1 puanla ayrılarak ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Corendon Alanyaspor, 34 puanla 12'nci sırada bulunuyor. Kümede kalma stresini geride bırakan turuncu-yeşilli takım, sezonun son iç saha maçında taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor'da hedef, sezonu moralli tamamlamak. Konuk ekip Kayserispor cephesinde ise durum oldukça farklı. Sarı-kırmızılılar 27 puanla 17'nci sırada yer alırken, Alanya deplasmanında alınacak kötü bir sonuç büyük ölçüde küme düşme anlamına gelecek. Bu nedenle Kayseri temsilcisi için karşılaşma adeta final niteliği taşıyor.

PEREİRA'NIN PLANI MERAK EDİLİYOR

Karşılaşma öncesinde Corendon Alanyaspor'da eksik oyuncular teknik heyetin canını sıkıyor. Turuncu-yeşilli ekipte Ruan Duarte, Maestro, Ümit Akdağ ve Nuno Lima'nın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Steve Mounie de forma giyemeyecek. As kadrodan tam 5 önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak olan Alanyaspor'da teknik direktör Pereira'nın nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak konusu oldu. Özellikle genç oyuncuların ve yedek isimlerin bu maçta daha fazla süre alabileceği konuşuluyor.

KAYSERİSPOR TAM KADRO GELDİ

Hayati mücadele öncesinde Kayserispor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekip bugün tam kadro olarak Alanya'ya gelecek ve kamp yapacağı otele yerleşecek. Kritik karşılaşmaya büyük önem veren Kayseri temsilcisi, Alanya'dan puan ya da puanlarla ayrılarak ligde kalma umutlarını sürdürmenin hesabını yapıyor. Öte yandan, Alanyaspor taraftarı için de yarın akşam ayrı bir anlam taşıyor. Turuncu-yeşilli ekip, bu sezon son kez Oba Stadyumu'nda taraftarıyla buluşacak. Lig stresinden uzak bir şekilde sahaya çıkacak olan turuncu-yeşillilerde, taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak sezona iç sahada güzel bir veda yapması hedefleniyor. Cemali AYDINOĞLU