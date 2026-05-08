E-ihracat alanında faaliyet gösteren işletmeler için finansmana erişimi kolaylaştıracak yeni bir destek modeli devreye alındı. Kuveyt Türk, dijital ticaret yapan firmalara yönelik hazırladığı yeni kampanya kapsamında, işletmelere ilk 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 18 aya kadar vadeli finansman desteği sunacağını açıkladı.

“E-İhracatınıza Güç Veren Finansman” adıyla duyurulan kampanyanın, özellikle işletme sermayesi ihtiyacı yaşayan firmaların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediği belirtildi.

KFK TEMİNATIYLA DESTEK SAĞLANACAK

Kampanya kapsamında finansman desteği, Katılım Finans Kefalet (KFK) teminatıyla kullandırılacak. Bu sistem sayesinde işletmelerden ek teminat talep edilmeden daha hızlı ve erişilebilir finansman sağlanması amaçlanıyor.

Yeni modelin özellikle nakit akışı yönetiminde zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli avantajlar sunduğu ifade ediliyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kuveyt Türk tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kampanyadan;

- Yurt içi ve yurt dışı pazaryerlerinde satış yapan işletmeler

- Kendi dijital satış platformu üzerinden e-ihracat gerçekleştiren firmalar

- Şahıs şirketleri ve tüzel müşteriler

yararlanabilecek.

Başvurular Kuveyt Türk şubeleri üzerinden yapılacak. Finansman desteğinden yararlanabilmek için kredi değerlendirme kriterlerinin karşılanması ve KFK teminat başvurusunun onaylanması gerekiyor.

KOBİ’LERİN NAKİT AKIŞI HEDEFLENİYOR

Yeni finansman modeliyle özellikle dijital ticaret alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İlk 6 ay geri ödemesiz dönem sayesinde firmaların büyüme süreçlerinde daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, e-ihracat yapan işletmeler için finansmana erişimin, uluslararası pazarlarda rekabet açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Artan lojistik maliyetleri, döviz dalgalanmaları ve dijital pazarlama giderleri nedeniyle işletmelerin güçlü nakit yönetimine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

“E-İHRACAT KÜRESEL PAZARLARA AÇILMANIN EN HIZLI YOLU”

Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, e-ihracatın özellikle KOBİ’ler için küresel pazarlara açılmanın en hızlı yollarından biri haline geldiğini söyledi.

Albayrak, dijital ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “İşletmelerimizin sermaye ihtiyaçlarına daha esnek çözümler sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son yıllarda hızla büyüyen e-ihracat hacmiyle birlikte bankacılık sektörünün de dijital ticaret odaklı finansman modellerine yöneldiği görülüyor.