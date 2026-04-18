TURUNCU-yeşilli ekip, ligde topladığı 33 puanla 12'nci sırada yer alırken, ev sahibi Kasımpaşa 28 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor. Temsilcimiz bu karşılaşmayı kaybetse dahi sıralamadaki yerini koruyacak. Ancak alınacak bir galibiyet, puan farkını 8'e çıkararak Alanyaspor'u alt sıralardan iyice uzaklaştıracak. Temsilcimiz, zorlu deplasman öncesindeki hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla noktalayacak. Ardından Corendon Airlines'a ait özel uçakla İstanbul'a hareket edecek olan turuncu-yeşilliler, burada kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

EKSİK YOK, SINIRDA İSİMLER VAR

Corendon Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı öncesinde sakat ya da eksik futbolcu bulunmuyor. Teknik heyetin elini güçlendiren bu durum, kadro planlamasında önemli bir avantaj sağlıyor. Öte yandan Maestro ve Ruan, 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Bu iki oyuncu yarın kart görmeleri halinde, ligin 31. haftasında oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise kritik mücadele öncesinde önemli eksikler dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı Becao ile kırmızı kart cezalısı Cafu, Alanyaspor karşısında görev yapamayacak. Bu durum, İstanbul ekibinin kadro derinliğini zorlayabilir.

HEDEF RAHATLAMAK

Alanyaspor cephesi, Kasımpaşa deplasmanından alınacak 3 puanla hem moral bulmak hem de ligde iyice rahat bir konuma gelmek istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, sezonun bu kritik virajında hata yapmak istemezken, alınacak galibiyetin ilerleyen haftalar öncesinde büyük avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Cemali AYDINOĞLU