Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yaptığı yeni düzenleme, çalışanlara sağlanan yemek yardımı uygulamasında önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. 18 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte, işverenlerin sunduğu yemek desteklerinde sigorta primi muafiyeti için yeni bir sınır belirlendi.

Alınan karara göre, iş yeri dışında verilen yemek yardımlarında günlük 300 TL’ye kadar olan tutar, sigorta primine esas kazanç hesabına dahil edilmeyecek. Düzenleme 17 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

TÜM YEMEK DESTEKLERİ KAPSAMDA

Yeni uygulama yalnızca nakit ödemeleri değil; yemek kartı, yemek çeki, kupon ve dışarıdan sağlanan yemek hizmetlerini de kapsıyor. Böylece farklı yöntemlerle yapılan yemek yardımları için ortak bir muafiyet limiti oluşturuldu.

Bu değişiklik, özellikle çok sayıda çalışanı bulunan işletmeler için bordro ve maliyet hesaplamalarında doğrudan etkili olacak.

İŞ YERİNDE VERİLEN YEMEKLERDE SINIR YOK

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise iş yerinde sunulan yemek hizmetleri oldu. Buna göre yemek hizmetinin iş yerinde veya müştemilatında verilmesi halinde, yapılan harcamaların tamamı sigorta priminden muaf tutulmaya devam edecek.

Yani işverenin kendi bünyesinde sağladığı yemek hizmetlerinde herhangi bir üst sınır uygulanmayacak.

300 TL’Yİ AŞAN TUTAR ÜCRET SAYILACAK

İş yeri dışında sağlanan yemek yardımlarında ise sınır net şekilde çizildi. Günlük 300 TL’ye kadar olan kısım primden muaf tutulurken, bu tutarın üzerindeki ödemeler ücret kapsamında değerlendirilecek.

Örneğin bir çalışana günlük 350 TL yemek yardımı verilmesi halinde, 300 TL’lik bölüm için sigorta primi ödenmeyecek; kalan 50 TL ise prime tabi olacak. Bu durumda işveren yalnızca aşan kısım üzerinden yükümlülük taşıyacak.