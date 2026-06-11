Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezonda hayata geçireceği 10+4 yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig devlerini yerli pazarına yöneltti. Alanyaspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki İbrahim Kaya'nın, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesine girdiği öne sürüldü. Daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen oyuncu için yaz transfer döneminde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

İbrahim Kaya, sezon başında Bandırmaspor'dan Alanyaspor'a katıldıktan sonra Süper Lig'deki ilk yılında dikkat çekici bir istikrar yakaladı. Turuncu-yeşilli ekiple 37 resmi maça çıkan futbolcu, sezonu 6 gol ve 2 asistle tamamladı. Asıl bölgesi 10 numara olmasına rağmen her iki kanatta da oynayabilen Kaya, hücumdaki çok yönlülüğü ve ceza sahası çevresindeki etkinliğiyle takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

OKAN BURUK OLUMLU RAPOR VERDİ

Spor basınına yansıyan iddialara göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir süredir takip ettiği oyuncu hakkında yönetime olumlu rapor sundu. Trabzonspor cephesinin ise yerli rotasyonunu güçlendirmek ve hücum hattına alternatif yaratmak amacıyla 25 yaşındaki futbolcuyu değerlendirmek istediği ifade edildi. İki kulübün de önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibiyle resmi temas kurabileceği belirtiliyor.

10+4 KURALI VE SÖZLEŞME AVANTAJI

TFF'nin getirdiği yeni yabancı sınırı, Süper Lig seviyesinde kendini kanıtlamış yerli oyuncuların piyasa değerini ve stratejik önemini doğrudan artırıyor. Kasımpaşa ve İstanbulspor altyapılarında yetişip Ofspor ve Bandırmaspor'da tecrübe kazanan İbrahim Kaya'nın Alanyaspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu uzun vadeli kontrat, muhtemel transfer görüşmelerinde Alanyaspor'un elini güçlendirirken, yönetimin bonservis bedeli konusunda aceleci davranmayacağı öğrenildi.